武陵農場傳「猴害」 水蜜桃遭啃食年損數百萬

台灣獼猴啃食武陵農場內的高價水果，造成農損。（記者李忠憲翻攝）

2017-11-23 18:48

〔記者李忠憲／台中報導〕武陵農場傳「猴害」！近2年台灣獼猴肆虐大梨山地區，武陵農場及周邊果園作物遭啃食，1年就損失數百萬元，但因位於國家公園範圍，對猴群無計可施。武陵農場表示，為降低農損，已減少果園面積並改種杭菊，分散風險。

國內知名高山觀光景點武陵農場有遠近馳名的櫻花季等美景，更種有水蜜桃、新世紀梨、蜜蘋果等高經濟作物，成為饕客最愛。但近幾年來，農場內的猴群持續啃食這些水果，場方連續2年各虧損4百多萬元。

武陵農場表示，農場茶莊有販售當季李、水蜜桃或蜜蘋果，猴子常趁銷售人員上廁所，或沒遊客時到倉庫搬貨，一回頭桌上的水果就被一掃而空，實在無奈。而且農場位在雪霸國家公園內，無法架設電網或絕育來降低猴害，幾乎無計可施。

附近果農也說，他們只能多養幾隻狗自衛，至於水果就請牠們吃一些，希望能和平共處，避免牠們來搗亂。

武陵農場場長袁圖強對此表示，台灣獼猴掠食嚴重，這2年各短收407、465萬元，肥料成本付諸流水。今年新種杭菊，因無病蟲害，適合高山氣候，而且台灣獼猴沒興趣，收成情況不錯。明年將增加到5公頃，至於果作部分從11公頃減至1.7公頃，廢耕部分不再修剪、疏果及施肥，若有結果則給猴吃。

東海大學教授林良恭表示，武陵獼猴有5個族群，數量約100隻。和平區代表會副主席羅進玉也說，台灣獼猴是保育類動物，也是山林原生動物，如果牠們想吃、需要吃，只能讓牠們裹腹。果農怕觸法，多半不敢獵捕，怕被猴群報復，也不敢驅趕，只能夾縫中求生存。