達文西手術太貴 健保署：可研議納健保給付

2017-11-23 18:50

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣2004年引進機器手臂手術系統，現已完成近2萬5千例達文西手術，但除了攝護腺達文西手術外，其餘病症使用達文西手術治療仍要自費，一台刀高達約30萬元，因此台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅呼籲健保擴大相關給付；衛福部健保署回應，可研議。

同樣身為台灣機器人手術醫學會理事長的梁金銅指出，相較於傳統開腹手術，或是腹腔鏡手術，執行達文西手術，只要一名外科醫師就可操作多隻手臂，且具有3D視野，術程的精準性更高。

此外，達文西手術傷口較小，可有效減少輸血量與疼痛、縮短住院天數、降低感染風險、患者術後恢復速度較快、身體負擔較小，是一種更進階的手術選擇，但價格昂貴，因此梁金銅希望健保可以有條件開放給付，嘉惠更多病人。

健保署長李伯璋表示，現行健保已有條件給付攝護腺達文西手術，若要開放其他病症使用達文西手術也納入健保，還是希望先選擇達文西手術應用較成熟的病症，提供差額負擔，降低民眾自費金額，可再研議。

台大醫院與台灣機器人手術醫學會主辦的第3屆亞洲機器人手術年會，明起連續3天在台大國際會議中心舉行，邀請國內外超過200名專家演講，報名人數突破800人，除了探討機器人手術發展外，也邀請專家說明AI人工智慧在長照與日常生活的應用。