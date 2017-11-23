身價暴增50萬也不賣 大甲溪大尾鱸鰻回家了！

放生前，藝人沈文程（中）、阿國（右一）、豐哥（右二）等人與大鱸鰻合影。（記者李忠憲攝）

2017-11-23 18:40

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原釣客「阿國」陳國旦本月初在大甲溪用「魚籠」抓魚，竟抓到長175公分、重達38台斤的超級大鱸鰻，藝人沈文程巧遇驚呼「阿娘喂！」直說好像大蟒蛇，抓到牠肯定可以帶來好運氣。經本報大幅報導後，引發社會熱烈關注，有人出50萬高價，或想集體集資買回放生，阿國因為壓力大，還失眠3天，最後聽老婆的話，「鱸鰻這麼大肯定有靈性，應該放生！」

聽老婆的話 釣客阿國決定放生

沈文程今天下午也現身釣具行，與大鱸鰻道別及合影後，跟阿國及釣具行老闆「豐哥」等人，小心翼翼將牠放入塑膠水槽，再用車載往大甲溪棲息地。一行人先在岸邊上香祈福，接著慢慢將大鱸鰻放入水中，希望牠能平安，也為整個事件畫下圓滿結局。

沈文程說，當天巧遇這尾「大甲溪黑龍王」時，他立刻用手機錄影，並在臉書分享，結果竟然轟動全國，所有媒體都來報導。大家看到牠都說「阿娘喂」，沒看過這麼大的，讓他們大開眼界。此後，來自全國的關切聲音不絕於耳，有善心人士想集資買下大鱸鰻放生或展覽，還有宗教團體師兄、師姊直言想自掏腰包買下來放生。還有很多熱心民眾提醒放生時要注意的事項，更不要洩漏放生點，以免有心人再來抓！

開價50萬元 堅持不賣保護生態

沈文程說，因為這隻鱸鰻，大家都了解大甲溪生態維持很好，才會長那麼大。我們有緣跟牠見面結緣，就應該好好把牠送回去。那天聽到阿國決定要放生，讓他十分好奇，結果是聽老婆的一席話堅持放生，十分難得。

沈文程表示，他沒想到這尾大鱸鰻這麼轟動，從來沒有媒體對一尾鱸鰻大肆報導。放生只是個起頭，希望大家以後大尾的（魚）都能放生，小魚放生，大魚不留魚，讓生命永續，謝謝大家關心。

阿國則說，放生大鱸鰻後，讓他心中大石頭終於放下，更確信沒賣出去的決定是對的。

相關影音

超級大尾鱸鰻長175公分，重達38台斤。（資料照，記者李忠憲攝）

藝人沈文程試著一人抬起大鱸鰻。（記者李忠憲攝）

在水族箱內的大鱸鰻或許知道要回家，精神不錯。（記者李忠憲攝）

載送大鱸鰻的車後，也貼有大尾鱸鰻貼紙。（記者李忠憲攝）

藝人沈文程等人合力將大鱸鰻帶到溪中。（民眾提供）