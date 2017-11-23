被亡靈附身「不斷吐越南話」 禮儀師議員請神解怨

盧女遭怨靈纏身，不斷講出越南話，師姐勸她放下仇恨，應早日投胎。（記者陳冠備翻攝）

2017-11-23 18:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕議員接受陳情百百款，不過來自靈界的陳情應該怎麼辦？彰化縣議員張雪如是領有執照的禮儀師，面對大體並不畏懼，不過日前卻接到一位被亡靈附身的民眾，要求找出殺死她的兇手，並要報仇，張雪如找來九天玄女乩身與其亡者溝通，最後達成放下仇恨，轉世投胎協議。張雪如說，擔任議員十多年第一次接到亡者陳情，心中雖然毛毛的，不過盡力讓事情圓滿解決。

擔任美髮師的45歲盧姓女子平時有靈修習慣，11月初靈修回家後卻開始頭痛劇烈，背脊常感涼意，晚上睡覺還夢見一女子不斷出現夢中，用聽不懂的語言跟她講話，她透過師姐得知是有一越南藉女子跟其身邊，哭訴在4年前被泰籍男友殺害，要求盧女找到他，並要穿上紅衣殺他報仇。

盧女為此到警察局希望找出案發經過，可是並無記錄，還被員警取笑，不要太迷信，她也曾到包公廟，城隍廟求助立牌位祭祀，但冤靈並不接受，在萬念俱灰下找到張雪如議員，希望她能幫忙亡靈尋仇的陳情。

張雪如表示，上週某日晚間盧女來陳情，沒多久她就被亡靈上身，嘴中不斷吐出越南語，情緒激烈，自己也嚇一跳，趕緊找來道行資深的師姐幫助，透過九天玄女上身，與亡靈溝通許久，才肯放下仇恨，接受安排轉世投胎，法會也於上週末圓滿結束，盧女才恢復正常生活。

張雪如說，接受很多陳情，亡靈的陳情倒是第一次，不過因為平時就有在做禮儀師服務，也曾參與修行，因此對於盧女的看似荒謬的要求，她感同身受，雖然毛毛的還是選擇相信她，並盡力協助她，祭改儀式也無需花費半毛錢，讓陳情功德圓滿最重要。

民俗專家蒲慶峰表示，俗話說「死人直，死人執」，人死後靈魂仍存有意識神經，氣沒消去想報復，此為怨靈，若有人氣場低落、磁場又與怨靈相吸時，確實有被附身可能，若真被怨靈附身，也不要被當兇手利用，有形變成犯法，無形又成為因果循環，應以佛經開導亡魂，勸其放下，轉世投胎。