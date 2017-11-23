宜縣審查水域活動業者許可證 有人一張A4紙寫完計畫書

宜蘭縣南方澳豆腐岬適合水上活動，縣府祭出總量管制，評選最優業者合法經營，但業者營運計畫書卻太過草率，全被打上不及格。圖為今年全運會帆船賽事期間。（記者張議晨攝）

2017-11-23 21:02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府日前針對有意在豆腐岬、冬山河經營水域活動的業者，召開營業許可審查會議，共有10餘家業者遞件，但業者遞交的營運計畫書，卻在會議上被審核委員「打槍」，認為計畫書寫得太草率，業者全被打上「不及格」退回。縣府工旅處表示，近期會再向業者召開說明會，說明評選規則，輔導有意願業者順利取得許可。

內容草率 業者全部慘遭退件

豆腐岬是國內少見的岬灣地形，適合踏浪、划獨木舟，宜蘭縣府為保障遊客權益，今年8月針對豆腐岬、冬山河等水域活動進行公告，要求有意經營水上活動的業者，需取得營業許可證後，才能在兩地經營水域活動。

不過，縣府10月底辦理水域活動經營許可的審查會，遞件的10多家業者中，有些書面資料不齊，有些內容則不符評選規定，甚至有業者計劃書僅以「一張」A4紙張就寫完，還有業者以「個人」名義參選，草率程度讓評審看了傻眼，全部慘遭退件。

有委員私下透露，部分業者不僅不細心，營運必須的營運計畫、回饋計畫、人力及財務狀況、水域突發狀況處理等內容，都寫得七零八落；由於無法保障遊客權益，才把全部業者打上不及格。

縣府工旅處副處長池騰聯指出，因首次評選無業者通過，近期會再邀集所有業者召開說明會，解釋縣府水域活動須知，及計畫書應具備內容後，再擇期召開評選會，選擇最優的業者核發許可證。