醫病》下肢突然腫痛、酸麻 醫師：小心深層靜脈栓塞

2017-11-23 18:53

〔記者王俊忠／台南報導〕70多歲周阿嬤膝蓋退化疼痛，近幾年不愛走動，近1、2個月更常臥床，某日家人發現阿嬤右腿從小腿腫脹到大腿、一摸就痛，家人趕緊送醫診斷是腿深層靜脈栓塞，經過手術治療與復健，阿嬤才恢復往日正常行動。醫師提醒，老化、常不動、骨折受過傷或特殊體質都有可能引發深層靜脈栓塞。

衛福部台南醫院心臟內科主治醫師黃睦翔表示，周阿嬤主要是腿部長期不活動、年事已高，才會引發腿部深層靜脈栓塞，幸好及時就醫化解病況。

黃睦翔說，國人平均壽命逐漸延長，隨年紀增長，下肢深層靜脈栓塞機會逐年升高，但不是只有老人家才會發生，只要有危險因子存在，不管什麼年齡都可能發生深層靜脈栓塞，倘若發生了卻沒能及時治療，一旦血栓越生越多，跑到肺部有可能演變成致命性肺動脈栓塞，即使撐過危險期，若未能好好治療，也可能出現長期栓塞症候群併發症，不可不慎。

黃睦翔說明，據統計，台灣每年約有3千至4千人會發生深層靜脈栓塞，常見臨床表現多為單側肢體逐漸性腫脹、接著酸麻、觸痛、疼痛等，主要致病原因為形成血栓堵住靜脈的回流，滯留在肢體導致腫脹，常見危險因子包含年齡、開刀或創傷（如骨折病人）、活動性癌症、缺乏足夠身體活動（如長期臥床、搭長程飛機）、或易生成血栓的特殊體質。

台南醫院提醒民眾要避免這類深層靜脈栓塞，應多活動、維持規律運動、多喝水；飲食上少吃過於精緻美食、少油、少糖、少鹽，保持健康身心。

  • 衛福部台南醫院心臟內科主治醫師黃睦翔提醒民眾避免深層靜脈栓塞，應規律運動、多喝水、少吃精緻美食、少油、少糖、少鹽，保持健康身心。（記者王俊忠翻攝）

    衛福部台南醫院心臟內科主治醫師黃睦翔提醒民眾避免深層靜脈栓塞，應規律運動、多喝水、少吃精緻美食、少油、少糖、少鹽，保持健康身心。（記者王俊忠翻攝）

相關關鍵字： 健康醫療 深層靜脈栓塞 醫療資訊