醫病》下肢突然腫痛、酸麻 醫師：小心深層靜脈栓塞

2017-11-23 18:53

〔記者王俊忠／台南報導〕70多歲周阿嬤膝蓋退化疼痛，近幾年不愛走動，近1、2個月更常臥床，某日家人發現阿嬤右腿從小腿腫脹到大腿、一摸就痛，家人趕緊送醫診斷是腿深層靜脈栓塞，經過手術治療與復健，阿嬤才恢復往日正常行動。醫師提醒，老化、常不動、骨折受過傷或特殊體質都有可能引發深層靜脈栓塞。

衛福部台南醫院心臟內科主治醫師黃睦翔表示，周阿嬤主要是腿部長期不活動、年事已高，才會引發腿部深層靜脈栓塞，幸好及時就醫化解病況。

黃睦翔說，國人平均壽命逐漸延長，隨年紀增長，下肢深層靜脈栓塞機會逐年升高，但不是只有老人家才會發生，只要有危險因子存在，不管什麼年齡都可能發生深層靜脈栓塞，倘若發生了卻沒能及時治療，一旦血栓越生越多，跑到肺部有可能演變成致命性肺動脈栓塞，即使撐過危險期，若未能好好治療，也可能出現長期栓塞症候群併發症，不可不慎。

黃睦翔說明，據統計，台灣每年約有3千至4千人會發生深層靜脈栓塞，常見臨床表現多為單側肢體逐漸性腫脹、接著酸麻、觸痛、疼痛等，主要致病原因為形成血栓堵住靜脈的回流，滯留在肢體導致腫脹，常見危險因子包含年齡、開刀或創傷（如骨折病人）、活動性癌症、缺乏足夠身體活動（如長期臥床、搭長程飛機）、或易生成血栓的特殊體質。

台南醫院提醒民眾要避免這類深層靜脈栓塞，應多活動、維持規律運動、多喝水；飲食上少吃過於精緻美食、少油、少糖、少鹽，保持健康身心。