那時候你才說愛我...AI機器人為台北101寫的情詩！

2017-11-23 18:08

〔記者陳炳宏／台北報導〕別懷疑，現在人工智慧不止會挑花生、寫新聞，還會作詩！微軟亞洲研究院院長洪小文在今天微軟的AI Day人工智慧日論壇中，以微軟數位助理小冰（XiaoIce）為例子，表示她已經具備看照片寫詩的能力，上週還為台北101大樓夜景，寫出一首詩：「多美麗的燈，那時候你才說愛我，彼天之一角裡，深蘊著人間的回憶。」。

洪小文說，微軟在AI領域，已經耕耘多年，並有許多程式庫開放給大家使用，其中還包括具備自然語言溝通能力的程式庫（Frameworks），可供大家拿來製作有AI的對話機器人，小冰是其中一個試驗，已經進行3年多，而且進步到第5代，現在還培養出創造力，只要輸入一些詞彙，就能輸出詩辭。

洪小文說，台大資工所研究生吳肇中及資訊網路與多媒體研究所畢業生鄭文峰，去年在微軟亞洲研究院實習時，分析519名詩人作品，作為語意模型訓練教材，搭配電腦視覺技術解讀圖片，讓人工智慧（AI）機器人小冰，具備了看圖寫詩的能力，去年還集結成冊，出版了《陽光失去玻璃窗》詩集。

洪小文也展示小冰譜曲寫詞的作品，不過，他也說，AI雖然可以幫助人類做很多事，但背後還是要有人，所有創作、演算法，都是人創造出來的，微軟身為平台公司，不管是過去、現在、未來，就是要讓人工智慧造福人類，光是AI是不夠的，還要加上人類智慧（HI，Human Intelligence），才會有在微軟的軟硬體工具及平台上，才能充分發揮各種想象力。

洪小文指出，AI的發展正處於一個轉捩點，電腦也正不斷的精進，透過更多資料的學習，在不久之後，就可以處理更複雜和例行性的任務；然而，要真正的解決問題需要超級智慧SI（Super Intelligence），就是結合AI與HI人類智慧才能達成。