近半個月地牛頻翻身 南投灌溉溝渠受創

南投縣竹山鎮江西林農田灌溉排水系統，部分渠道受損影響供水功能。（記者謝介裕攝）

2017-11-23 18:00

〔記者謝介裕／南投報導〕地震接連發生，也震出南投縣竹山鎮江西林農田灌溉排水系統的問題，除了部分渠道護堤坍塌以外，農友也發現溝渠基礎，疑在地震及洪水雙重衝擊下，也被嚴重淘空，一旦災情擴大，連帶木屐寮地區對外部分農田水路及橋墩，也有塌陷之虞，令人忐忑不安，希望政府能正視並改善。

竹山鎮江西林農田灌溉系統，係截取東埔蚋溪流域建造的，不但提供木屐寮地區上百位農友農田灌溉用水，也兼具住戶民生排水的功能。

近半個月來，地牛頻頻翻身，竹山甚至曾在本月11日當天發生過10多次有感地震，最近農友前往稻田耕種時，發現灌溉水量也出現短少異象後，便沿著溝渠探源追查，結果發現自來水加壓站一帶溝渠基礎受損嚴重，加上最近也無颱風、豪雨來襲，因此農友質疑與地震有關聯性。

縣議員張志銘接獲陳情並實地會勘後，也認為事態嚴重，初估溝渠基礎被淘空深度至少1公尺以上，導致部分農田水路路面及橋墩基礎變成「空心」，隨時有塌陷影響灌溉與民眾安全進出之虞，甚至還可能波及自來水加壓站，造成自來水供應也出現停水問題，雖然權責單位是雲林農田水利會，但公所、縣府、水利署等相關單位也不應袖手旁觀，進而攜手同心改善問題，才是鄉親之福。

雲林農田水利會竹山工作站指出，該系統溝渠、渠道等設施，建造迄今多半已5、60年，與地震並無太多關係，年久失修才是主因，但強調，若要改善勢必牽涉土地取得問題，屆時也希望農友配合。