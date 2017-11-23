暖冬效應 聖誕紅產期慢了1個月

聖誕紅已上市，但受暖冬影響，量還不多。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-23 18:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕耶誕節腳步近了，但應景的聖誕紅迄今的上市量還不多，台南市歸仁區七甲五街花卉產銷班長黃毅斌指出，主要是暖冬效應，炎熱不利收成，比起以往，產期延宕約1個月之久，整體買氣是否受影響，仍待觀察。

黃毅斌表示，一般聖誕紅多在10月份開始推出，買氣會持續到耶誕節，由於顏色討喜，加上花期較長，在民眾農曆春節的居家布置上，也時常被運用，市場頗受歡迎。

今年是暖冬，影響聖誕紅的培育，七甲五街花卉專區業者的進貨不多，影響民眾的選購，黃毅斌強調，已經接近12月了，上市量之少，這樣的情況，過去真的很罕見。

黃毅斌說，其實業者對於聖誕紅的研發，一直都很用心，相關盆栽不斷推陳出新，坊間曾經同時有超過20種品系提供消費者選擇，而因應市場機制，買氣較弱的，後來多會被自然淘汰。

黃毅斌以深受女性朋友歡迎的「粉紅公主」為例，是由從桃麗、桃喜等品種改良而來，屬於萌系列，因此有特定族群青睞，雖然單價高了一些，但花期相對較長。

黃毅斌認為，目前氣溫已持續下降，上市的聖誕紅將逐漸增加，且可選購的品系也會更多元，感受耶誕節的應景氛圍。