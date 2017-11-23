信守護衛關帝爺承諾 石梯部落2戶3老組訓宋江陣

石梯代天府全力組訓宋江陣，成員操演起來，架勢十足。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-11-23 17:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕昔稱「大人廟」的台南市歸仁區保西代天府，睽違18年的王船醮典已登場，身為交陪境的關廟山西宮，將率13神轎與陣頭「逗鬧熱」，而關聖帝君大轎駕前護衛的宋江陣，一直以來就由龍崎的石梯代天府負責，該部落因位處偏遠，壯丁嚴重流失，實際僅剩2戶、3老，但陣頭的組訓沒有中斷，旅外居民返鄉力挺，讓這世代傳承的信仰約定延續下去。

擔任龍崎區農會代表的耆老林仙化指出，石梯部落位於崎頂里，全盛時期居民超過70戶，代天府供奉朱、萬府千歲，以及保生大帝、天上聖母、中壇元帥等，為當地的信仰中心。

林仙化說，山西宮的宗教慶典，石梯代天府長期來都有參與，即使是2、3天以上的活動，也全程相挺到底，之前交通不發達，龍崎、關廟路途遙遠，宋江陣成員因此在廟裡借宿，避免往返奔波，翌日清晨，關聖帝君神轎由他們就近接禮，成為傳統。

林仙化強調，這項傳統從老一輩維繫迄今，確切的起源年代難以考究，但無論約定成俗，還是當初有口頭上或白紙黑字的協議，石梯代天府的宋江陣都信守承諾，面臨組訓困境，也堅定不移。

目前實際居住石梯部落的2戶居民，共3位長輩，人手不足又高齡化，宋江陣難以成軍，但在代天府的號召下，旅外鄉親共襄盛舉，除了來自台南市各地，還有屏東、高雄的子弟，參與組訓。

林仙化表示，這次宋江陣成員有40人，包含父子、兄弟檔，展現地方大團結，操練過程順利，本月19日參加山西宮「架棚」的成果驗收，贏得喝采，不辱使命，週六的遶境活動，將在關聖帝君神轎前方，繼續擔任護衛工作。

石梯代天府宋江陣全力特訓，繼續扛起關帝爺駕前護衛的重任。（記者吳俊鋒翻攝）