另類感恩節料理 火雞佐「洛神花、豆腐乳」

屏東竹田的休閒農場業者發揮創意，利用正值採收的在地食材「洛神花」當作醃料推出火雞大餐。（記者邱芷柔攝）

2017-11-23 17:38

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今天是感恩節，在美國是許多家庭團聚享用火雞大餐的時刻，屏東竹田有休閒農場業者發揮創意，利用正值採收的在地食材「洛神花」當作醃料，搭配客家風味「豆腐乳」推出火雞大餐，用在地滋味和民眾一起感受過節氣氛。

天使花園休閒農場餐廳主廚陳契文說，現在正值洛神花產季，洛神花不僅可以做蜜餞、泡茶，還富含花青素，甚至被生技業者相中研發價值，他以洛神花醃火雞肉，再搭配西芹、洋蔥、蒜頭及香料，低溫烘烤6小時，讓火雞肉香嫩多汁。

陳契文說，佐料部分選用竹田生產的檸檬、洛神花調配，另外搭上客家豆腐乳，讓火雞肉呈現多層次的滋味，顧客在吃的時候會有驚豔感受，但由於做工較繁雜，必須提前3天預訂。

休閒農場負責人陳宏志說，許多從事第1、2級產業的小農，面臨後端通路困境，由於農場本身以蘭花產業為基礎，從產銷到休閒農場經營，對各級產業面臨的發展有更深的了解，所以今年攜手在地農友，希望透過節慶的聚客力，以西式料理與在地口味結合作號召，讓更多人認識在地好味道、支持地方小農。