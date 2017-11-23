《醫病》癌細胞轉移腹膜 溫熱化療還一線生機

2017-11-23 17:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕55歲的張小姐曾在13年前被診斷出罹患卵巢癌第四期，治療後卻4度復發且轉移，癌細胞甚至轉移到腹膜；最後經過醫療團隊靠手術和溫熱化學治療控制住，至今沒復發。

嘉義長庚婦產科醫師、溫熱化療團隊副召集人陳兆瑜指出，卵巢癌約有60％到80％的腹膜轉移率，以往腹膜侵襲癌一旦被發現，往往難做手術，平均存活期不超過一年。

陳兆瑜說，且腹膜受到癌細胞侵襲後，生活品質將大受影響，症狀為經常性腹痛、便祕，嚴重的則苦於大量腹水造成的腹脹、腸阻塞造成無法排便以及難以進食。

在處理腹膜侵襲癌，常僅能靠靜脈或口服等藥物治療，但由血液到達腹腔的藥物濃度僅剩不到30％，因此藥物治療成效有限。

嘉義長庚醫院年成立多專科團隊，以手術結合「腹腔溫熱化學治療」，至今完成超過百例的溫熱化療個案，利用外科手術將肉眼可見的腫瘤切除後，其它無法完全清除的剩餘癌細胞就用含化療藥物的溫熱液體浸泡及灌洗腹腔。

嘉義長庚溫熱化療團隊召集人、外科部部長黃文詩說，相較於傳統的化療，溫熱化療能提高約10倍腹腔內化療藥物濃度，讓藥物對於癌症組織作用較深。

長庚醫院溫熱化學治療團隊建議，並不是所有的腹膜侵襲癌都適合腫瘤切除合併溫熱化學治療，前提是腫瘤範圍經評估後可完全切除腫瘤，接受溫熱化學治療才能達到最佳的效果，因此若腫瘤範圍太過廣泛而無法切除大部分腫瘤時，並不適合此療法。

醫療團隊表示，接受手術後，後續仍應依醫師建議接受後續的藥物治療，才能降低再次復發的機會。