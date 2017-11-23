屏市新興里木棧道腐朽破洞 斥資千萬明年修復

木棧道的木板都已經腐朽破洞，走在上面相當危險。（記者葉永騫攝）

2017-11-23 17:21

〔記者葉永騫／屏東報導〕曾列為環保示範生態社區，吸引了許多環保社區團體來參觀的屏東市新興社區木棧道，因為年久失修淪為危險場域，代理市長程清水決定明年斥資1000萬元進行修復，重新恢復地方的榮光。

屏東市新興里大堀由地方居民自力修建木棧道、涼亭，進行綠美化等工程，曾被環保署列為環保示範生態社區，美麗的景緻每年都吸引各縣市的環保團體及社區民眾前來參觀，但因為木棧道、涼亭等木結構年久失修，造成木頭嚴重破損、木造涼亭更是傾斜無法使用，安全出現問題，去年更發生參觀團體跌落木棧道的意外事件，使得木棧道現今封閉禁止使用，讓大堀美麗的景觀變成了危險場所，地方民眾嘆息不已。

市民代表方一祥表示，木棧道本來就有一定的使用年限，時間到了必須換新，但是修復經費社區無法負擔，市公所也有困難，才會造成原本的美麗風景就這樣消失，今年代理市長程清水上任後，他特別請程清水實地勘查，當時允諾市公所先編列500萬元修復整體的安全結構，近日再向縣政府爭取到500萬元的農村再生經費，總計1000萬元重新打造新興大堀的往日風貌，並帶動公館六堡社區的觀光成為地方新亮點。