新北環境教育獎 特優6單位出爐

2017-11-23 17:11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市第6屆環境教育獎評選出18個單位及個人獲獎，萬里國小、淡水古蹟博物館、新北市綠色能源產業聯盟、德州儀器公司、樹林區樹興里及三重高中老師顏端佑，分別獲得各組特優獎，將代表新北市角逐第6屆國家環境教育獎。

環保局指出，萬里國小利用所處的地理環境設立「能源教室」，發展以風能為主的特色課程，提供各校遊學體驗，還吸引海外的小學生前來，並將能源與低碳教育推廣至社區，成立社區低碳中心，喚醒社區環境意識。

淡水古蹟博物館藉由夜宿博物館、與古蹟共眠的新奇體驗，引導學童體驗淡水地區的人文與歷史、生態環境與藝文活動；還有行動博物館，將展覽內容透過科技及影音設備於各地展出，讓無法親臨的民眾認識淡水文化、古蹟及環境變遷。

樹林區樹興里是得獎的熟面孔，里長詹美齡推動環境教育前先與里民尋找共識，凝聚里民對維護社區環境的共識，連續5年獲新北市里環境認證5星級殊榮、環保署低碳永續家園銀級認證，成為新北市環境教育示範點。

個人組特優獎是三重高中老師顏端佑，設計教學活動著重從環境情感出發，引導學生將對土地的愛轉為環境行動力；此外，指導校內社團以送書去旅行的服務學習模式，募集書籍活化舊書再閱讀的理念，延伸環境教育的廣度與深度。

德州儀器推動綠色工廠，響應市府的reBAG二手袋回收，地球日辦理淨灘，推動有機菜園，並且與景美國小舉辦各項科技教育課程，讓員工與小孩共同成長，將環保理念帶回家庭。綠色產業聯盟成立三年，結合產、官、學、研，以智慧節能為首要任務。