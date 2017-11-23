卓蘭水質硬度高引民怨 徐耀昌要求水公司1週內改善

2017-11-23 17:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮自來水因水質硬度偏高、灰白混濁，引起民怨，經過縣議員於縣議會質詢、並邀集鎮長與鎮代會現勘，仍未獲得肯定回應。苗栗縣長徐耀昌今天再度前往卓蘭鎮卓蘭淨水場會勘，要求台灣自來水公司限期1週恢復淨水場軟化結晶設備運轉，否則縣府將抵制台灣自來水公司在苗栗縣的工程。

針對苗栗縣政府強硬態度，台灣自來水公司第四區管理處坦言，要在1週內恢復運轉的確有難度，但是會盡量配合，會勘後就已經派員重新檢查停擺2年半的設備功能，第四區管理處指出，為回應縣府訴求，規劃在1週內讓設備運轉。

另外，由於之前因為運轉產生的結晶體在淨水場內堆積如山無處可去，才讓淨水場停止設備運轉，針對恢復運轉後再度產生的結晶體如何處理，第四區管理處表示會盡快研擬辦法應對。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃說，若台灣自來水公司未於1週內恢復淨水場軟化結晶設備運轉，將抵制自來水公司於苗栗縣內申挖管線、橋樑附掛以及舖設水管等需求，讓自來水公司不再漠視卓蘭鎮民權益。

卓蘭淨水場的結晶軟化處理設備，主要過濾含有碳酸鈣的自來水，每天大約可以過濾1.8噸的結晶體，但長期累積的結晶體堆積如山，目前約490噸。自來水公司表示將以讓設備重新運轉及處理堆置的結晶體雙管齊下，目前朝設置暫存場地以及標售結晶體方向著手。