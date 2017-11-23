鐵雕藝品心靈饗宴 林凌創作臺中慈濟醫院首展

素人藝術家林凌及其鐵雕作品。（記者歐素美攝）

2017-11-23 17:11

〔記者歐素美／台中報導〕素人藝術家林凌，回收廢鐵創作成藝術作品，65歲才開始創作，作品曾獲全省美展等肯定，他捐贈82件作品給慈濟基金會，並精選其中28件，今天起在臺中慈濟醫院舉行「物我合一展」，提供候診、看診鄉親另類療癒。臺中慈濟醫院胸腔科醫師兼醫務秘書邱國樑表示，醫療與藝術結合，情境轉換，將提供病患不同感受。

80歲的林凌，半生戎馬，軍旅生涯中藉練字修身、舞墨怡情，長年浸淫儒釋道及先賢聖哲思想，解甲歸田後，受法國藝術家阿曼破壞重組、融合創新的藝術表現啟發，65歲投入鐵雕創作領域，他以環保為出發，收集破銅爛鐵作為創作媒材。

林凌憑藉堅韌毅力及與生俱來的美學資質，將豐富的人生閱歷昇華轉化為養份，廢棄鐵材經千度高溫塑形、焊接鍛造、防鏽處理等，幻化成精簡流暢又充滿律動線條美感的作品，作品曾獲南瀛美展及全省美展等大獎肯定。

林凌共捐贈慈濟基金會82件鐵雕作品，佔其創作的半數以上，這也是他的作品首次在醫療空間展示，他以作品「一燈照徹大千」指出，即使是一燈之力也不可小覷，眾人貢獻己力，將能促成和樂太平社會。這項展覽為期1個月，結束後作品將分別留存於慈濟基金會各會所，供大眾觀賞。

今天前往看展的蕭姓婦人表示，以回收鐵材製成的藝術品，感覺特別有故事，看了讓人心情沈澱，能在醫院看到這些藝術作品，是一件很好的事。