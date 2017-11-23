醫病》吃一週火鍋愈睡愈累 38歲女就醫確診糖尿病

2017-11-23 16:49

〔記者周彥妤／台北報導〕38歲上班族吳小姐，時常加班，近一週天天在家吃火鍋，常感到頭暈疲勞、手腳痠麻，本以為是工作疲累所致，但卻愈睡愈累，就醫檢查才發現，三酸甘油脂超標4倍，血糖也達糖尿病標準，最終確診為糖尿病患。

台北市聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師張鈞鎧表示，個案體型肥胖，由於工作忙碌，為求省事，吃飯常將就，近來天冷，一週幾乎每天在家吃火鍋暖身，不正確飲食，又缺乏運動，本身就是潛在高危險族群。

張鈞鎧說，天氣一冷，台灣人吃火鍋次數就會攀升，雖然潛藏許多健康風險，但只要掌握訣竅食用，不必敬而遠之。首先，湯底選用清湯，利用蔬菜水果或昆布，搭配小排或雞肉去皮熬煮，若煮過其他食材儘量不喝；其次，酌量慎選食材，避免加工品及內臟，也不要過量攝取醣類，如白飯、麵條、冬粉、玉米、芋頭等；再者，減少使用沾料，尤其是高熱量的沙茶，如需要可用薄鹽醬油及蘿蔔泥。

另外，門診常有病人反應，冬天氣溫低又常下雨，不便出門運動，張鈞鎧說，其實在家也能運動，視年齡及體能量力而為，最簡單可從原地踏步開始，老人家可扶桌緣或牆壁避免跌倒；心肺功能較佳者，可做起立蹲下或開合跳；年紀輕者則可做高強度間歇訓練與肌肉強化運動；運動頻率一週至少5次，一天至少30分鐘。