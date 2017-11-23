柳營奇美防制藥物濫用 桌遊設計獲優等

柳營奇美醫院防制藥物濫用，設計創意鎮靜安眠桌遊榮獲「優等」，今日成果發表以劇場演出呈現。（記者王涵平攝）

2017-11-23 16:49

［記者王涵平／台南報導］柳營奇美醫院防制藥物濫用，設計創意鎮靜安眠桌遊榮獲「優等」，今日成果發表以劇場演出呈現，吸引不少民眾駐足觀賞。

「反毒暨正確用藥教育資源中心」成果發表會今日在柳營奇美醫院大廳舉行，表揚本年度推動反毒有功單位暨績優人員，也邀請嘉南藥理大學及中國醫藥大學藥學系實習生戲劇演出，同時示範榮獲國民健康署評價優等之創意鎮靜安眠桌遊，藉此讓大家了解正確使用鎮靜安眠藥的重要性。

柳營奇美醫院副院長鄭哲舟表示，102年起承接由行政院衛生福利部食品藥物管理署委託成立「反毒教育資源中心」計畫至今已執行第五年，在藥劑部同仁努力及相關單位協助下，執行成果相當豐碩，獲得全國反毒有功團體殊榮，將持續灌輸預防勝於治療的概念，打擊毒品與營造正確用藥環境，建立一個無毒的家園。

藥劑部陳憲煜部長表示，今年度宣導重點延續「反轉毒害四行動」和「正確使用鎮靜安眠藥五大核心能力」二大主題，除針對反毒重點對象的高中職學生，今年度首次拓展至職場，加強職場反毒意識。

柳營奇美去年在「反轉毒害 健康心生活」桌遊設計比賽，開發鎮靜安眠桌遊「搶救小雨大作戰」獲得派對遊戲組全國冠軍，今年改良遊戲內容，讓民眾能藉由愉快遊戲的過程中獲得正確使用鎮靜安眠藥知識。

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