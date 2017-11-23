愛心遠播海外 亞大附醫前往中國蒙古義診

2017-11-23 16:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕愛心遠至海外。

亞洲大學附屬醫院醫療團隊今年6月與「國際外科學會中華民國總會」合作，赴中國內蒙古參加「海峽兩岸脊椎疾病交流會」，提供內蒙古居民醫療援助，更示範內視鏡手術，讓當地醫師學習，讓居民可獲得更好的醫療照護。

內蒙古的醫療水準較為弱勢，已經有多年國際義診經驗亞太附醫的神經外科主任林志隆，今年6月會同國際外科的院士，組團前往內蒙古義診。

內蒙古的醫療水準較為弱勢，當地醫師僅能使用傳統的開刀方式替患者診療，造成身體組織傷害較大，及術後恢復較久，而林志隆此次透過脊椎內視鏡的手術教學，提供當地醫師更先進的治療方式，造福當地居民。

林志隆指出，當地頗欠缺醫療物資，無奈受限於台灣能帶去的醫療器材、藥品十分有限，所以無法做到全面性的治療，但希望透過這次的機會，讓當地居民了解他們並沒有被世界遺忘，仍有一群具熱忱、愛心的人，願意前來提供醫療援助，減輕他們身體上的病痛。

陪同義診的亞大醫院腫瘤及關節重建科主任王大翊則表示，這次是他首度走出舒適圈，在沒有X光影像、抽血報告等醫檢儀器輔助，利用最原始的方式替患者進行理學檢查，「如同走出醫療象牙塔」，這趟義診也讓他更珍惜在台灣的醫療環境。

另外，王大翊發現，每10個前來義診的阿嬤，就有7個具O型腿的問題，加上內蒙古大多是石子地，更增添行走困難，當天阿嬤們都是硬撐著走來義診，讓他看了真的很難過」；也有一位60歲的婦女腳痛多年，遍訪醫院遲不見效，經檢查為韌帶發炎所致，施打藥物後立刻行走無礙。

王大翊指出，因當地以羊肉為主食，導致40歲的年輕人，血壓竟飆破200mmHg，更有許多慢性病纏身，導致時常脖子緊、頭痛，雖然因地理關係的限制，無法徹底改善居民的飲食習慣，但希望透過義診傳達正確衛教知識，建立居民健康觀念。