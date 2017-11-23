利用在地農特產 大雅區農會為惠明盲校加菜

全國大飯店主廚李坤昌（左）率領大雅區農會家政班成員及志工等烹調美味料理，為惠明盲校盲生午餐加菜。（記者歐素美攝）

2017-11-23 16:49

〔記者歐素美／台中報導〕大雅區農會為惠明盲校盲生愛心加菜！大雅區農會家政班小廚娘等志工，在全國大飯店主廚及台中市中餐服務人員職業工會副理事長李坤昌帶領下，今天至惠明盲校為盲生準備具有媽媽味的豐盛午餐，美味午餐融入大雅特產紅薏仁及小麥，讓盲生吃得津津有味。

大雅區農會今天動員四健會、家政班小廚娘及烘焙志工等50餘人，在全國大飯店主廚及台中市中餐服務人員職業工會副理事長李坤昌帶領下，烹調美味料理，為惠明盲校盲生加菜。

因為盲生看不見，李坤昌特別用心設計菜單，採用去骨及沒有魚刺等料理，讓盲生可以安心食用，並將大雅在地特有的紅薏仁、小麥等營養又健康的食材，融入料理中，讓惠明的孩子不用出門也能吃到五星級的大餐。

李坤昌表示，今年的菜色與去年不同，有楓糖芝麻照燒雞腿、海苔時蔬捲鮮魚、府城炸蝦捲、海鮮燴白菜羹、蛋香雙色花椰菜，還有大雅的特產四神紅薏仁濃湯及甜點紅薏仁布朗尼蛋糕，白飯則以小麥米代替，利用在地特色農產入菜。

大雅區農會家政班副班長黃金鍊表示，家政班小廚娘都是由李坤昌主廚指導烹調中餐料理，再成為種子教師到各家政班教導其他班員，農會每年舉辦到惠明盲校煮愛心餐活動，嘉惠惠明盲校學童，也是小廚娘的成果檢驗，惠明小朋友都很期待，因為很有意義，志工都以歡喜心來做。