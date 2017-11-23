撒播文學種子 屏東作家巡迴活動起跑

2017-11-23 16:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓更多人了解「屏東文學」，屏東縣政府文化處於11月至12月推出作家巡迴活動，透過與作家面對面的方式，將文學種子撒播出去。

屏東縣文化處長吳錦發表示，近年屏東文史成為顯學，包括李旺台、林剪雲、陳耀昌等人榮獲歷史小說大獎，可見屏東的故事不僅有地方史的意義，還具有台灣史與亞洲史的重要性。

曾貴海醫師則表示，屏東擁有豐富的跨族群文化，像少妮瑤的口鼻笛就值得改編成協奏曲登上舞台，又如最近公共電視陳郁秀董事長宣布將陳耀昌《傀儡花》改編成大河劇。

追尋大師光影講座共4場，11月25日於台北紀州庵文學森林，由國家文藝獎得主李敏勇與詩人向陽對談。11月26日散文大師張曉風於台北紀州庵文學森林，帶領大家重回少女時代的屏東眷村歲月。

12月1日作家吳晟將回到當年就讀的屏東農專（今屏東科技大學），與同學們聊聊當年的青春時光與「南風」刊物的編輯。12月3日由出身佳冬的詩人醫師曾貴海與唐毓麗教授，在高雄市立圖書館總館，分享如何用詩歌來愛與反抗。

青春好讀講座共5場，邀請作家奧威尼（邱金士）、郭漢辰、杜虹、傅怡禎、徐嘉澤、林剪雲、李旺台等人，到屏東女中、屏東高中等縣內學校與同學面對面，分享創作心路歷程，文化處今年出版的《屏東文學青少年讀本》，也獲得多所學校選用為授課教材。

新台灣和平基金會舉辦的台灣歷史小說獎，去年首屆得主是李旺台《播磨丸》，今年第二屆得主是林剪雲《忤：叛之三部曲首部曲》，兩位都是屏東作家寫在地故事，12月18日將在屏東大學對談歷史小說的創作。

系列活動安排2場「跟著作家去旅行」，每場費用100元，12月9日由作家郭漢辰與網路達人肉魯帶隊，走讀屏東市眷村與夜市，12月10日由奧威尼與郭漢辰帶隊，參觀禮納里石板屋製作與聆聽口鼻笛大師謝水能吹奏，報名資訊可上「2017大師光影.青春好讀」臉書粉絲專頁。