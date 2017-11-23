卡通人物加持 百貨耶誕樂園萌翻天

櫻桃小丸子與Hello Kitty乘坐轉轉咖啡杯。（記者張菁雅攝）

2017-11-23 16:20

〔記者張菁雅／台中報導〕耶誕節將至，台中市各百貨公司紛紛布置起耶誕樹，賣場化身為樂園，還找來卡通人物助陣，現場萌翻天，讓粉絲拍照拍不停。

新光三越台中中港店找來櫻桃小丸子和Hello Kitty做為耶誕夢幻樂園的主角，推出全台獨家櫻桃小丸子和Hello Kitty的聯名薑餅屋，兩人成為「閨密」，在薑餅屋裡談心；現場還有一座甜蜜轉轉咖啡杯，民眾可以和Hello Kitty、櫻桃小丸子一起坐在咖啡杯裡拍照。另外，靠惠來路的走廊設有長120公尺、由近1萬顆LED組成的星空步廊，浪漫氣氛適合情侶告白。

大魯閣新時代購物中心除了有全台室內最高的耶誕樹（17公尺），更以麗莎和卡斯柏為主角，將中庭廣場設計成耶誕派對，有麗莎和卡斯柏的繪本情境，每天還會在固定時間下雪，增添耶誕氣氛。業者也為瑪利亞基金會募集耶誕禮物，希望幫該基金會50位慢飛天使完成今年的耶誕心願。

廣三SOGO則以幸福特快車為主題，在戶外廣場打造一座售票亭，售票亭內有4座不同主題的百元販賣機，最特別的是「Love For Love公益卡片認養」販賣機，販賣的卡片都是5至12歲的弱勢小朋友手繪，並在卡片背面寫上感謝祝福語，卡片販售金額將全數捐贈中華安得烈慈善協會。

新光三越台中中港店打造耶誕夢幻樂園。（記者張菁雅攝）

大魯閣新時代購物中心耶誕樹以麗莎和卡斯柏為主角。（記者張菁雅攝）