日客來台數衰退 原因竟是國人太哈日？

觀光局指出，日本旅客來台數量衰退主要是受到國人大舉赴日旅遊。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-11-23 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕許多外國旅客喜歡來台旅遊，體驗台灣文化，不過觀光局最新統計，中客來台有逐漸回溫情形，但日本旅客來台數卻出現下滑，較去年同期衰退4.18%。觀光局指出，日本旅客來台數量衰退主要是受到國人大舉赴日旅遊、排擠日本機位所影響，目前觀光局已向航空公司協調，希望可以「換大飛機」增加機位。

根據《蘋果日報》報導，觀光局指出，近幾個月來中客來台逐漸回溫，已經連3個月出現成長，但是日本旅客卻出現衰退狀況，今年10月來台人數為16萬337人次，比去年同期衰退4.18%，今年1月到10月中也有6個月份日客來台數都出現衰退。

觀光局認為，日客來台人數衰退主要是日本航線機位嚴重不足，出自於我國國人赴日人次不斷成長，加上航空公司今年提供的機位較少，因此排擠日本旅客來台機位，觀光局為此已拜會航空公司，希望換大飛機增加機位。

觀光局表示，今年1月到10月國際旅客來台總數負成長1.69%，但預估11月和12月會有成長，對今年國際旅客來台要破千萬人次有信心，但是否能趕上去年來台人數，仍需觀察。