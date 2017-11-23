林內搶水節練跑 鄉長跑輸小學生

林內搶水節明天開戰，林內鄉長張維崢率領的成人組今天與小學生來場模擬賽，結果大人們慘敗。（記者詹士弘攝）

2017-11-23 16:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內搶水節明天（24日）起登場，吸引包括義峰高中交換國際生等40隊報名參賽，學生們今天特地到比賽場地練跑，林內鄉長張維崢也來「插」一腳，結果鄉長跑輸小學生！他笑稱，大人怎可以跑贏小孩，一開始就打算輸。

為何要搶水？烏塗村長曾勝棋說，搶水由來與烏塗社區的地理位置有關，烏塗位在濁水溪從山地進入平原積扇南岸，昔日濁水溪沿岸沒有堤防屏障，洪水氾濫時，溪水夾帶大量泥沙沖積在烏塗，日治時代，先人為導水入嘉南大圳、濁幹線等水利設施，以人力製作大量「籠仔笱」疊在3號水門阻擋溪流，如果洪水沖損籠仔笱，就必須重新安置，才不致於斷水影響灌溉，形成當地特殊的「搶水」活動。

曾勝棋說，今年搶水節從24日至26日，已有40隊報名，其中，義峰高中有外國交換學生組隊參賽，斗六溪洲國小有兩隊參加，亞洲大學也報名共襄盛舉，林內鄉公所則派出兩隊，社區則準備1000人份芋頭米粉，裡頭有近300台斤的芋頭，要讓參與民眾「吃免驚」！

張維崢說，早年灌溉全靠籠仔笱引水，現在科技進步，籠仔笱已經退場，不少年輕人都不知道這段歷史，烏塗社區舉辦「搶水節」，就是希望緬懷老祖先對這塊土地的用心，也讓學生與青年朋友了解早年引水灌溉的辛勞，希望「吃果子拜樹頭」，要有感恩的心。

今天有不少學校學生到比賽現場練習，雖然搞得滿身泥水，甚至摔倒在泥地裡，但跌倒就爬起來，繼續培養團隊的默契與速度；鄉長張維崢與村長曾勝棋也脫下皮鞋，與小學生來個模擬賽，雖然一路落後，但精神可佩。

相關影音

林內搶水節衝衝衝！小學生抬著籠仔笱練跑，全力以赴。（記者詹士弘攝）

林內搶水節練跑，鄉長張維崢（前右）脫下皮鞋、捲起褲管，下泥地一起跑。（記者詹士弘攝）