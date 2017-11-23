映象高雄微電影 中華藝校5作品獲獎

中華藝校參加映象高雄微電影競賽，用鏡頭找回教育的生命力與價值的5作品全獲獎。（記者張忠義攝）

2017-11-23 16:43

〔記者張忠義／高雄報導〕由高雄市教育局主辦的「小編劇大導演創意電視台－5分鐘映象高雄」微電影競賽活動，得獎名單出爐！中華藝術學校以「守護」為題摘下高中職組金牌，國小部則以「我的生活日記」勇奪國小組銀牌，另外「環保朋友」、「時光青春-無名」及「信念」分獲第二、第三名。

中華藝校師生透過鏡頭，共同參與體驗校園多媒體創作中問題解決的歷程，實踐師生創意思維，並將教育的一景一物有了與人對話的生命力。

高中職組金牌的「守護」，以校園反霸凌為主題，呼籲應積極化被動為主動，尋找提供協助、主動輔導，以消弭校園霸凌行為之產生，營造溫馨、和諧的友善校園。

國小部五年級的學生們則不讓大哥哥、大姐姐們專美於前，以「我的生活日記」為故事架構，榮獲國小組第二名的佳績，五年A班的潘佳岑來自巴基斯坦，平常就有寫日記的習慣，因此就提出平時在學校上課的情節做為發想，取材於校園中、生活中，並由師生共同參與編寫劇本，共同描述同學撿到一本「生活日記」。

透過記錄的內容試圖找尋失主，而日記本所描述的內容，就是將中華藝校附設雙語小學的「部頒、美語、藝術與人文」三合一課程做為基礎架構，再融入學生的各項學習成果，在短短的5分鐘呈現學生參與製作歷程分工、演出及互動等要素，展現師生運用創造力、想像力與團隊互動歷程的創意作品。

國小部張志鵬主任表示，在拍攝的製作歷程，看到他們展現天真活潑的創意，以及面對分工、演出、互動等解決問題的能力，這就如同吳梅嵩校長所勉勵的話語：對待孩子的天賦，就好比看待一粒種子，給它一點水，它便知道陽光在哪裡。