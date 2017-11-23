豪門子嗣撕破臉 北市氣派豪宅古蹟淪鬼屋

陳天來故居為台北市定古蹟，現已衰敗老舊。（記者黃建豪攝）

2017-11-23 16:11

〔記者黃建豪／台北報導〕私人市定古蹟陳天來故居坐落大稻埕歷史街區旁，一度風光氣派，今則內外殘破甚至造成鄰損，但豪門子嗣眾多，故居產權複雜又扯到子嗣內鬥問題，使得故居殘破多年都沒動工修復，迫使台北市文化局以公權力介入，上午到現場視察後，子嗣間當場上演吵架、破門爭鬥，文化局只好勒令3個月至半年內提維護管理計畫、半年內提修復與再利用計畫，否則將依文資法重罰，最嚴重後果恐走上強制徵收一途。

陳天來故居位於大同區貴德街，早期為「錦記茶行」是興建於1920年的3層仿巴洛克風格建築，為已故茶葉大亨陳天來所有，在2006年被指定為市定古蹟，現在卻有鄰居投訴樹木串根損鄰與外牆危害公共安全，陳家雖試圖整合，甚至談到古蹟修復再利用和容積轉移問題，但卻屢因產權太複雜功敗垂成，造成房屋持續衰敗。

而根本問題，在於陳天來故居為私人產權，但傳至第三代、第四代引發家族內鬥，在陳家34名房屋所有權人中，僅第三代媳婦陳周月嬌、第四代二房子嗣陳信隆與其妻正在居住，平常大門深鎖，且鑰匙只有這3人所有，其餘所有權人多年無法踏入故居，使得早已斑駁老舊的古蹟因內部整合問題遲未修復，三房子嗣為此已寄出存證信函，甚至不排除提告侵占。

因家族意見整合失敗，文化局官員上午率同文資委員，在現居陳家人與三房子嗣陪同下視察。發現故居除外觀華麗外，還有寬敞後院，內裝連樓梯都有玻璃雕花、二樓大廳掛滿書畫，早年豪宅氣派依舊，但外牆水泥剝落嚴重、後院圍牆遭樹木壓毀甚至侵損鄰宅、屋內漏水嚴重，加上霉味、異味與雜物堆砌，導致風光不在，隨行視察的三房子嗣陳淳渱忍不住痛斥：「住到像鬼屋一樣，實在浪費。」

文化局官員視察1、2樓後，3樓原稱因居住的陳周月嬌不在，且門窗上鎖不便視察。但隨行視察的三房子嗣陳淳渱直接以雨傘打破玻璃，開鎖與房內的伯母陳周月嬌當場大吵，因情緒激度，不時將「你去死」等辱罵詞彙掛在嘴邊，陳周月嬌則回憶兩人過往動之以情，但也忍不住回嘴「妳沒了不起」，兩人數次對嗆讓場面相當尷尬。

陳淳渱表示，他們小時候都在故居活動，但房子平常都被霸佔，他們也是所有權人卻連鑰匙都沒有，已40多年無法回來，相當可惡。

委員視察後則指出，房屋衰敗問題以漏水最為嚴重，造成內外斑駁嚴重，就算房屋因產權複雜導致內部修復困難，也該先從外觀屋頂先改善，最關鍵屋頂漏水得先解決。

文化局副局長田瑋則說，文化局1個月內會請建築師進場，就造成鄰損部分與需緊急搶修部分先解決，6個月後則會要求所有權人提出古蹟修復及再利用計畫，維護管理方面，也得在3到6個月內做好須改善部分，否則將依違反文資法28條重罰，甚至強制徵收，家族要先同意文化局做調查報告，內部問題只能拜託能整合就整合。

陳淳渱最後強調，他們的訴求是盡快最好維護、修復，讓故居恢復過往風光，之後就能開放給一般民眾參觀，但住在裡面的人都必須搬走，否則修復根本無法進行。

現居的陳信隆也同意做修復。第三代的陳守源則建議，公部門要介入是好，但做法要合理，並考量現居者的安置問題。