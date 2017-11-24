最強快嘴「糶手」 拍賣魚貨靠他們

2017-11-24 07:30

〔記者黃文茹／高雄報導〕日本築地市場有專供遊客參觀的魚貨市場，拍賣員總喊著只有買家才聽得懂的拍賣價，完成一場又一場的魚貨交易；在台灣，魚貨拍賣員被稱為「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」，魚貨成交全仰賴這位靈魂人物，現在就跟著我們走一趟高雄梓官蚵仔寮魚市場，認識糶手這有趣的職業吧！

中午十二點，近梓官蚵仔寮魚市場的拍賣時間，賣家將漁船上「尚青」的魚貨，提交給魚市場內的磅手，將魚貨分批計算重量與記錄魚種，磅手寫好的一疊紙本，還有地上已分裝好的一簍簍魚貨，就是糶手喊價的標的物，成群的買家們，也已經開始游走於魚貨之中，先行鑑賞今日的魚貨品質。

喊拍賣前，原以為糶手的手上，會有一張昨日魚貨交易的行情價表，供今日起標價參考，然而擔任魚貨拍賣員已30多年的蔡清德卻說：「手上什麼都沒有！」因為每天參與拍賣的他們，交易價早已深記腦中。

待所有魚貨一一排列地上，糶手吹著嘴裡的哨子，預告拍賣即將開始！當糶手開始喊出：「100、110……」等，快到讓人聽不清楚價格的同時，還會搭配不同的手勢與動作，宛如在表演一般，且拿手絕活各有不同。糶手喊價時，若現場沒反應，會開始降價；買家一有動作，表示有購買意願，糶手就會彈性往上加價，越多人有興趣、加價空間越高。

有趣的是，各個買家會用不同的手勢、喊聲及眼神示意：「這批貨我要了！」而蔡清德則笑說：「每個買家的動作、姿勢，代表的涵義都不同。」合作久了，對於買家習性與眉角大略知道，雖然如此，也不會偏心熟客，「公平交易」現場買家都能看到。

「糶手」是介於賣家與買家間的重要人物，既要喊出賣家喜歡的價格，也要買家能夠接受，相當不容易！但平均成交一張拍賣單，卻只需兩秒鐘，因此糶手的聲音要夠力、喊價更要速度快。當然，對魚的認識也要深入，地面上一排排魚貨，皆需如數家珍，必備特質更要有「臨場反應極好」！動嘴喊價的同時，眼要觀看四周；觀察買家反應時，耳朵還要積極聆聽，有無喊價聲；成交的當下，更要立刻手寫，全身都保持警戒的絕佳反應，多方條件也成就了糶手的存在。