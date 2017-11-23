人文國中小收費爭議 校內37師連署捍衛實驗教育

宜蘭縣教育處下週二將召開教審會，決議是否與經營人文國中小的人文展赴教育基金會解約。（人文國中小提供）

2017-11-23 15:41

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣人文國中小學爆發收費未進校庫等爭議，由宜蘭縣政府委託經營的人文展賦教育基金會面臨解約危機，校方積極提出補正計畫，校內也有37名老師連署，希望縣府能依實驗教育3法修約，不要解約，要捍衛實驗教育；縣府回應，現在的合約就是依實驗3法修改後修訂，28日如期召開教育審議委員會決議是否解約。

頭城鎮人文國中小創校已邁入第15年，是宜蘭縣政府委外的「公辦民營學校」，與縣府簽有合約，原由佛光山文教基金會於民國91年承辦校務，97年由人文適性教育基金會接手，後改名人文展賦教育基金會，目前有280名學生、40名老師。

由於有部分家長投訴，人文國中小收費沒有入校庫，金流不明，縣政府教育處展開調查，認定人文國中小確實沒有合法管理收受的費用，還有教師明顯違背宜蘭縣屬各級學校委託私人辦理自治條例的規定，將在下週二召開宜蘭縣教育審議委員會，決定是否與該校解約；縣府的調查報告則建議，人文國中小未依契約及教育發展計畫執行的違規情節重大，經教審會調查屬實，得以解約。

基金會面臨解約危機，校方除積極提出補正計畫，校內有37名老師也發起連署，他們指出，站在實驗教育第1線，真切地看見實驗教育的前瞻價值，期盼縣府能夠依循中央實驗3法，重新與人文展賦教育基金會修約，維護師生權益，並捍衛實驗教育的多元性。

教育處回應，現在與人文展展賦教育基金會簽訂的合約，在實驗3法修訂後跟著修訂，按合約，校方可提出不受公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例限制的替代方案，呈報到教育處經核定後即可辦理，但校方直到上周才提出替代方案，想補正之前的違規，教育處會審查補正計畫的合理性，28日則將如期召開教審會決議是否與基金會解約。