南市率先 國地税合署辦公年省租金1200萬

南區國税局安南稽徵所與南市財税局安南分局－起合署辧公。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-23 15:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市率先全國推動中央與地方合作「國地稅合署辦公」，第1站先在安南區開花，財政部南區國稅局安南稽徵所搬遷與南市財稅局安南分局合署辦公，今日「新家」掛牌開張，後續還有南區國稅局新營分局搬到南市財稅局新營分局，省下1年辦公廳舍租金1200萬元，「中央地方一家親」，省錢又便民。

代理市長李孟諺表示，資源整合很重要，行政院賴清德院長在台南市長任內就拍板定案的中央與地方合作「國地稅合署辦公」，除了安南區外，連帶周邊的安定區、七股區等鄉親以後洽辦稅務案件都受惠，陸續有新營分局將於明年完成搬遷，佳里地區亦在規劃中。

國稅與地方税合署辧公，民眾以後就不會有像跑去財稅局要申報所得稅等跑錯機關的情形，另外申報完遺產稅需要到南市財稅局辦理地方稅查欠，才能去地政辦理過戶登記，或是國稅案件需要某些地方稅文件，同樣是稅的業務分開兩處辦理，對民眾而言，舟車勞頓非常不便，中央與地方合署辦公，這類問題都能迎刃而解。

南區國稅局長盧貞秀表示，南區國稅局安南稽徵所跟新營分局沒有自己的辦公廳舍，及國地稅分開辦公民眾洽公不方便，而且一年辦公廳舍租金加起來要1200萬元，國地稅合署辦公省下國庫支出，也給市民更優質服務。

南市財稅局張紹源表示，這1年多來盤點辦公室閒置空間以提高使用效能，「把民眾的需要擺在第一位」的共同默契攜手推動。

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