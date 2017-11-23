公車進屏科大校園 APP預約省時又方便

2017-11-23 15:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了降低大學生通勤上學車禍事故，校園面積廣大的屏東科技大學與交通部公路總局、屏東縣政府及屏東客運公司從104年共同推動「大專院校公車進校園」專案，大幅降低機車事故件數，為吸引更多學生搭乘，公車進校園服務今天再推出App預約功能，成為全國第一個以DRTS（服務需求反應式運輸服務）智慧預約的校園公車。

縣長潘孟安表示，縣府104年提案並獲交通部公路總局「大專院校公車進校園」專案補助，讓508、509、510公車開進屏科大校園，105年平均月運量達5500至6000 人次，依據縣警局交通隊統計，105年機車事故件數較104年同期減少34%、受傷人數減少約 13.2%，執行成效良好。

潘孟安說，縣府也協助屏東客運公司提案，申請購置4輛電動低地板大客車計畫，交通部已核定，目前正辦理車輛採購作業中，未來縣府將持續督導屏東客運公司提供良好公車服務品質，也希望未來可以將這套服務模式，推廣至縣內其他大專院校、偏鄉地區或提供觀光景點接駁。

屏科大校長戴昌賢表示，學校校地逾300公頃，且學生校外住宿率高，因此大部分學生都是採用機車通勤，也造成校內外車禍頻傳，學校除了推動公車進校園，也逐年降低新生機車停車證發放，這次也將新上路的公車預約APP架構在學校既有APP下，校方透過初期行銷宣導、刷卡免費及1人即派車的推廣方式，希望能夠建立學生使用習慣，保障學生安全，也讓家長安心。

屏東客運公司董事長郭子義表示，屏客除開發嶄新預約服務，更配合狹小道路採用九人座巴士，讓公車服務能夠更加深入學生的生活，提高使用率，未來屏客也將持續增加服務站點及班次，帶領更多DRTS服務進入校園。