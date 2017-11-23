蝶豆花上長絲瓜 農業專家驚呆了

黃姓台中市民種蝶豆花，卻意外長出絲瓜。（記者歐素美攝）

2017-11-23 15:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市黃姓民眾約4個月前，在住家頂樓種下兩株蝶豆花，其中1株約兩個月前，長出一根奇特的莖，他不予理會，不料，最近發現蝶豆花竟然結出絲瓜，讓他百思不解，嘖嘖稱奇；農業局及新社種苗繁殖場人員表示，蝶豆花屬豆科植物，絲瓜為葫蘆科，兩者不同科，就算嫁接也不可能會從蝶豆花上長出絲瓜，認為不可思議，將派員了解。

黃姓台中市民約4個月前，在住家4樓頂樓陽台，種植兩株最近很夯的蝶豆花，他表示，約兩個月前，其中一株蝶豆花的根莖部長出一支奇特的旁枝，他不以為意，最近蝶豆花開了不少，他陸續摘採泡茶食用。

不料，最近蝶豆花奇特的旁枝卻長出黃花，甚至結出絲瓜，讓他百思不得其解，嘖嘖稱奇。黃姓民眾表示，住家陽台種了不少植物蔬果，但就是沒有種絲瓜，為何會出現這種情況，他也覺得莫名奇妙。

記者求證農業局作物生產科長林弘敏及新社種苗場技術服務室主任郭宏遠，兩人異口同聲表示，「不可能！」因為蝶豆花屬豆科植物，絲瓜為葫蘆科，兩者不同科，就算將絲瓜嫁接在蝶豆花的莖上，也不會長出絲瓜。

郭宏遠說，依照片來看，絲瓜的確是長在蝶豆花株上，究竟是怎麼回事？實在無法解釋；農業局則表示，將派員到現場了解，以釐清事實。