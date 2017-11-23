堪稱「龍蝦精」！巨無霸大龍蝦 重8公斤、長90公分

重達8公斤、總長90公分的巨無霸級波士頓龍蝦，女生拿起來感覺有點吃力。（記者陳鳳麗攝）

2017-11-23 15:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮海鮮肉品市集業者，進口波士頓龍蝦中，赫然發現巨無霸級大龍蝦，重達8公斤總長90公分，螯長度相當於女性一截手臂，一般以4、500公克的最常見，業者透露要7到10年才能長成；而這一隻碩大龍蝦，堪稱「龍蝦精」，有友人出10萬元要購買，但為了讓更多人看到，決定捐給鹿港不可思議搜奇博物館，讓其製作標本後展示。

草屯鎮三赫海鮮肉品市集業者黃寶貴，是近日與其他兩名業者合進1個大貨櫃，結果自己分到從加拿大進口的波士頓龍蝦中，居然藏了如此巨大的龍蝦，黃寶貴笑說：「兒子本來想留下來家族自己品嚐，但後來大家決定讓牠永久留下來！」，下月中旬前捐給鹿港不可思議搜奇博物館，製成標本後展覽。

黃寶貴也說，波士頓龍蝦以1隻4、500公克的最多，批發成本約4、500元，1公斤批發成本約1200元，但體型越大越特別，價格就不是論斤秤兩，有朋友要用10萬元購買，但家人認為捐出展覽比較有意義。

據了解，波士頓龍蝦其實不是龍蝦，牠的屬名是美洲螯龍蝦 （Homarus americanus） ，是海螯蝦科下的螯龍蝦屬物種，分佈在北美洲加拿大、美國麻省等沿海地區，生活在沿岸岩礁中或在沙礫底挖孔，並以小魚及其他甲殼類生物為主食，在餐飲業中屬於較高檔的食材。