雲縣頒環境教育獎 華南國小代表拚全國賽

張漢（左一）、鄭朝正（左二）與華南國小校長陳清圳（右二）北溪社區理事長江炳辛（右一）獲雲林縣國家環境教育獎，將角逐全國大賽。（記者林國賢攝）

2017-11-23 14:51

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣環保局今天頒發環境教育獎，以大自然為師、生態觀念教育理念的古坑華南國小獲學校組特優；另「北溪社區發展協會」獲得社區組、鄭朝正與張漢獲個人組特優獎項，將代表雲林縣角逐全國競賽。

雲林副縣長丁彥哲表示，環境議題對於全台各縣市都是重要的課題，雲林縣因空污、垃圾問題倍受困擾，希望透過環境教育獎鼓勵民眾落實環境教育，一齊攜手打造雲林成為綠色、永續的生活環境。

華南國小校長陳清圳表示，華南國小秉持「所有的經濟開發不能破壞社區運作」的宗旨實踐環境教育，創造學校與社區的共生共榮關係；草嶺國小主任鄭朝正則說，藉由推動環境教育，希望草嶺國小的孩子可以認同自己成長的土地，把草嶺視為永遠的家。

社區組特優得獎者「北溪社區發展協會」將剪紙藝術融入社區環境，讓社區充滿中國風與年節喜慶氣氛，也結合學校及地方產業，發展食農教育，將人與土地的關係透過體驗教育推廣給民眾。

環保局代理局長張喬維表示，民眾上網註冊環境教育終身學習網及參與環保集點，平上網學習環境教育相關知識，而在日常消費中購買環保標章商品或搭乘大眾運輸就可累積點數，養成綠色消費好習慣。