漏開發票挨罰 噴水雞肉飯、郭家粿仔湯明起停業

嘉義市知名小吃店「噴水雞肉飯」圓環總店，再因漏開統一發票遭停業。（記者丁偉杰攝）

2017-11-23 14:54

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市知名小吃店「噴水雞肉飯」圓環總店、「郭家粿仔湯.雞肉飯」文化路總店，分別因漏開統一發票，明（23）日起遭南區國稅局嘉義市分局停業處分，今仍維持正常營運。

國稅局嘉義市分局長林啟智表示，「噴水雞肉飯」圓環總店因1年內第2次被處以停業，依規定處以停業14天，自11月24日至12月7日，這也是分局自民國81年成立以來，首次對業者祭出停業14天的重罰；「郭家粿仔湯.雞肉飯」文化路總店被停業7天，時間從11月24日至30日。

「噴水雞肉飯」圓環總店前年11月也因漏開發票被處停業7天，店內員工對於將被停業一事，表示不知情，林姓業者今中午不在店裡，無法得知其回應。「噴水雞肉飯」除圓環總店，另有忠孝旗艦店因租約關係於8月吹熄燈號，至於博愛店、新民店、小雅店、北港路等4家分店照常營業。

林啟智說，有漏開發票情形店家，大多都會被列為國稅局查稅時的選案對象，「噴水雞肉飯」圓環總店及「郭家粿仔湯.雞肉飯」都是接獲民眾檢舉後，派稽徵人員扮作消費者查往消費，果然查獲漏開發票，也呼籲日後民眾消費時，記得索取發票，若沒拿到發票，可主動向國稅局檢舉。