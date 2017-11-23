甲中視障生用盡眼力 通過電腦乙級檢定

2017-11-23 14:35

〔記者張軒哲／台中報導〕視障生超越自我！大甲高中視障生林映豪，繼去年通過電腦軟體應用丙級技術士檢定後，甫通過乙級檢定，他克服先天性青光眼與弱視困境，克服大量閱讀造成的眼壓及疲勞，貼視電腦螢幕用盡眼力，是一場自我超越的生命歷程的挑戰。

林映豪出身大安偏鄉，他出生數個月即被發現眼疾，因青光眼視神經持續退化，2千多度的近視也影響生活與求學，但他乖巧懂事，也會下田幫忙農事。因對資訊有興趣，選讀資訊學程，輔導老師李佳玲指出，映豪剛就讀甲中時，個性內向，沉默寡言，走在走廊上總是低頭不語，後來安排同學黃宇德擔任他的小天使，兩人相互鼓勵，也讓映豪敞開心胸變得較開朗。

大甲高中資訊應用學程導師吳麗卿指出，今年班上共34人參加電腦軟體應用乙級檢定，有23人通過，映豪的試卷都要放大，在試前模擬都沒通過，原本不被看好能過關，但他在試前一周跟著同儕留校苦練，努力獲得成果。

黃宇德去年開始擔任林映豪的小天使，除了課業上協助，林映豪也會幫忙黃宇德打掃。林映豪說，感謝黃宇德常借他筆記，也長期鼓勵他。

甲中校長蕭建華表示，教育的價值不是得英才而教之，而是如何讓學生因為教而成為英才。實習處主任王志永在技術上適時提點映豪，資訊應用學程主任紀宏源犧牲自己中午及空堂的休息時間，每個星期不間斷地一對一用心指導，耐心指導映豪操作練習，才能讓映豪克服眼疾，順利獲得證照。

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