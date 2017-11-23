有戰鬥機的神轎 見證台日互助情誼

2017-11-23 14:14

［記者劉婉君／台南報導］台南市安南區鎮安堂飛虎將軍廟的神轎，雖然轎齡只有2年，背後卻有一段台日互助的故事，神轎頂的戰鬥機及神龕兩側的日本銅錢串，也是一般神轎沒有的特色。

由台南市文化資產管理處主辦的「藝態萬千—民俗中的工藝」，最近更換部分展品，包括飛虎將軍廟神轎、孔廟禮樂器及紙糊王船等，即日起在鄭成功文物館2樓展出至明年3月4日。

飛虎將軍廟是台灣民眾感念二戰期間捨己救人的日本飛行員杉浦茂峰，因此建祠奉祀，2014年，一群日本人為了感謝台灣人在311日本大地震後的援助，來台參觀時聽聞飛虎將軍的事蹟後，募款打造神轎，由朝皇宮主委吳進池設計，內部配置參考保生大帝神轎，外觀則呈現日本神輿的風格，呈現有別與台灣傳統神轎的和風神輿。

另外，台南孔廟祭孔仍維持清制樂佾形式，儀式中才可見的禮樂器，也難得在展場中供民眾近距離欣賞。

還有出身道士兼糊紙家族的王明賢藝師，展出縮小版的紙糊王船，不論是媽祖樓或船艙等，均依正式的王船規格，五臟俱全，王明賢也是南市登錄的傳統藝術「紙糊」保存者，一般王船的船身多為彩繪，他造的王船最大的不同就是以紙糊呈現立體感；配合展期，文資處也完成彙集台南民俗物件並出版圖錄，今天正式發表。