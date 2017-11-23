糗爆！花1萬1衝日本 他只買到這個網友笑翻

2017-11-23 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕不知道該說熱血還是瘋狂。一名網友在PTT日本旅遊版分享他一日來回日本的「壯舉」，原本想跟朋友一起到日本新潟買知名的「越光米」，卻因為航班延遲起飛加上被日方海關質疑「當天來回」的形為，導致最後只在販賣機買了一瓶130日圓（約新台幣34元）的綠茶，然後再搭機返台。根據遠航官網顯示，機票含稅價大約1萬1千元台幣。

該名網友表示，前幾天受朋友邀約前往日本新潟「買米」，他沒想太多請了特休假就直接在遠東航空買了桃園-新潟的來回機票，出發時間為下午3點整，回程則是晚間8點05分。

但人算不如天算，原PO指出，「原訂下午3點的飛機，延遲了大約半小時，抵達新潟機場的時候已經是日本當地晚間七點多了」；時間已經很緊繃了，沒想到日方海關人員又無法理解，為何原PO要「當天來回」，因此不斷反覆詢問「Why？I don't understand！」

最後海關人員放行，但辦完出關手續時已經7點半了，原PO準備開始買米時，卻發現「所有的商家都關店了」，而且離他回程班機登機的時間所剩無幾，最後在逛完兩家免稅店後，「在沒什麼選擇又不想空手而回的情況下」，原PO只好在販賣機上買了一瓶130日圓（約新台幣34元）的綠茶，然後悻悻然的搭機返台。

文章也引起網友熱烈討論，不少網友笑翻紛紛留言「真是太狂了！」、「哈哈哈哈我笑了」、「我笑了XDDD 可是你的任務沒有解完啊 再去一次吧（大誤）」、「這趟花了這麼多機票錢結果只有買飲料 真是昂貴的綠茶啊」、「媽：我去日本買個米就回來 結果只喝了綠茶」、「笑翻了！！！ 神人啊啊 期待破關2部曲？！」。