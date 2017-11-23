輻射屋居民健檢擬擴大 估約3000人受惠

立院教育文化委員會今審查107年度原能會預算，原能會表示，最快後年起暴露年劑量1毫西弗以上之輻射污染房屋居民也提供健檢。（記者朱沛雄攝）

2017-11-23 13:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕始於1983年的輻射屋事件，引發社會討論，居住在輻射屋的民眾也產生恐慌，後來原能會對於暴露年劑量超過5毫西弗之輻射污染房屋居民，開始提供健康檢查，不過標準過高與國際有落差引發質疑，今原能會在立法院表示，將下修相關標準，並在1年內完成法制作業，最快後年起暴露年劑量1毫西弗以上者也提供健檢。

輻射屋在1983年現蹤後，陸續在10多年內發現全台有超近千戶房屋其鋼筋受到輻射污染，1999年起原能會對於暴露年劑量超過5毫西弗之輻射污染房屋居民，開始提供健康檢查及疾病預防服務，台北市政府在2013年更率先通過自治條例，提供暴露年劑量在1毫西弗以上居民，就提供健檢及慰問金。

立院教育文化委員會今進行107年度原能會預算審查時，立委吳焜裕的提案中提到，雖然事情已過20多年，但原居住於輻射污染房屋居民仍需要健康照護，而國際放射防護委員會（ICRP）已經將一般人每年之暴露限值由5毫西弗降低到1毫西弗，且在房屋認定方面，只要1毫西弗就被認定是輻射屋，因此立委們要求原能會應該檢討相關規定。

原能會表示，目前每年花費在暴露於輻射5毫西弗的健康檢查相關費用大約670多萬，每人包括健檢費及相關行政費用，大約需花費9000元。根據統計，符合暴露在1至5毫西弗的民眾全台約略有3000人左右，但標準下修後實際受惠人數及所需預算仍要評估。

立院教育文化委員會因此要求，原能會應進行相關調查及評估，並在6個月內提出計畫，原能會則表示，預計明年完成相關法制作業，最快後年起就可以針對暴露在1至5毫西弗的民眾提供健檢。