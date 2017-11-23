新莊就業服務站開幕！找工作還能喝咖啡

2017-11-23 12:43

〔記者葉冠妤／新北報導〕找工作、申請失業認定，在新北市新莊區、汐止就可以辦！為擴大新北市溪北地區的民眾，新莊就業服務站（新莊區中正路425號）今揭牌，原本辦理失業認定只能在板橋、三重、新店等3處就服站，現在增加到新莊、汐止也能申請，此外也會加強推動就業諮詢與媒合、臨時工作津貼、僱用獎助津貼、跨域就業津貼、中高齡職務再設計補助等服務。

新北市長朱立倫表示，今天新莊就服站揭牌，一是為區域均衡，讓新北市各區都有就業服務，二則是服務項目提升，過去只是提供就業媒合，對於失業補助與給付，以後在地就可請領，減免大家舟車勞頓，把新北市勞工局服務延伸至就服站。

朱立倫說，就服站空間舒服，有如同咖啡館的服務，希望未來能給勞工朋友一個家的感覺，不只需要找工作時到這裡，平日也歡迎來走走；透過這幾年努力，新北青年失業率是六都最低，往後不管年輕人、中年人、銀髮族，只要有就業需求，都要創造、提供更好的就業機會。

新北市勞工局指出，藉由新莊、汐止就業服務據點規模擴大設站，在新莊就服站融入「咖啡館」概念，讓前來諮詢的民眾，品嚐咖啡放輕鬆，就服員或諮商師將會專業引導，回顧職涯歷程與找工作面臨的困境，協助盤點個人特質和興趣，再共同擬定務實的職涯規劃，協助民眾更精準有效找到適合長期發展的工作，歡迎民眾到新莊、汐止就服站，享受「美好的就業服務經驗」。

勞工局提醒，預約辦理免等待，可查詢新北勞動雲、新北市人力網，也可撥打免付費電話0800-091-580（您就業、我幫您）。