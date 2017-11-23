南市殯葬所廁外惡臭 將增加抽化糞池頻率

2017-11-23 12:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市殯葬所永安堂北面廁所外近來有家屬、民眾聞到明顯的惡臭味，市議員李文正接獲民眾反應，今上午會同殯葬所、水利局官員勘察發現可能是廁所化糞池溢滿散發臭味。殯葬所決定在施設排放糞便污水專管之前，加強與增加抽池頻率，降低臭氣散發。

李文正與特助李啟維表示，南市殯葬所是國內設施很完善的殯葬單位，先人使用率高，相對家屬、民眾進出與廁所使用量也很大，廁所外聞到這種臭味，民眾感受不好，應該設法改善。

殯葬所長郭輝信說明，廁所外地下設有化糞池，過去一年會抽兩次，今年4月抽過一次，可能近日化糞池又滿溢到水溝出現臭味，計畫增加抽池頻率。

市府水利局副總工程司黃信銓研判臭味很可能是這傳統式化糞池滿溢造成的，目前在排放糞便污水專管尚未施設前，短期內治標需請殯葬所加強及增加抽池的頻率，減少臭味溢散。

黃信銓指出，市府計畫施做公共污水排放系統，南區部分將於108年在鄰殯葬所的國民路佈設公共專管，家、用戶接管預計在109年施做，在家、用戶接管前，殯葬所要先把區內所有廁所污水管相接連通，到時候連接到國民路公共專管，糞便污水直接經專管進到污水廠處理。

郭輝信說，殯葬所內共有22間男、女廁所，會先編預算發包施做區內污水連接管，未來連接到公共專管，就不必使用化糞池，不會再產生臭味，達到治本效果。