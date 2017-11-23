中部青少年情緒商數調查 「情緒管理」不及格

中部青少年情緒商數平均僅66分，勉強及格，台中張老師籲各界加入關懷守護青少年行列。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-23 12:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中「張老師」中心今年首度針對中部地區（中、彰、投、苗）國中、高中及大學生進行「青少年情緒商數」調查，結果整體平均只有66分及格邊緣，甚至情緒商數向度之一的「情緒管理」只有51分為不及格，值得各界重視教育青少年情緒管理的重要。

台中張老師總幹事陳柏翰指出，時下青少年屢傳如自殺或因愛不到對方傷害自己甚至傷害對方等社會事件，多是肇因於情緒管理問題。

今年台中張老師首度針對中部青少年進行情緒商數調查，施測4000問卷，回收有效問卷3870份，結果在情緒商數的5個向度當中，「情緒管理」只有51分為不及格，其餘依序為「了解自己情緒」62分、「了解自己情緒」62分、「識別他人情緒」68分、「自我激勵」69分，最高則是「經營人際關係」為72分。青少年情緒商數整體平均只有66分。

陳柏翰指出，從調查結果顯示，青少年在情緒管理能力令人堪憂，此外對於瞭解自己情緒及辨識他人情緒的同理心基本能力也僅稍高於及格分數，顯示情緒教育需要再加強。

陳柏翰指出，從去年到今年10月，尋求台中張老師電話諮商的青少年約3300餘人次，青少年最多困擾以自我認同或自我人生觀居多；青少年時期除了充滿對成長的欣喜，卻也懷著對自我的探索、茫然、不安。

台中「張老師」在服務線上也發現，多數青少年會有的困擾不外乎：升學壓力、人際互動、家庭因素、重要他人的離去，以上這些挫敗經驗會使青少年缺乏自信、感到無望產生失落感或覺得自己失去價值。

陳柏翰說，雖然青少年的認知能力會隨著年紀有所增長，但若在當中無法獲得正向的發展，也沒有完整的支援系統，一旦受到外來的刺激，便會採取非理智的行為。

他建議若發現青少年有異狀，可以採取三多兩不「多關心、多警覺、多陪伴、不批評、不標籤」協助青少年。

台中「張老師」主任委員張麗莉指出，台中「張老師」舉辦讓愛延續青少年心理健康校園巡迴講座，截至106年10月止共辦理378場次，服務10萬3607人次，協助青少年，呼籲大家用具體的行動參與一同守護青少年心理健康。