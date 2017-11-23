總爺藝文中心 25日起演菜市場裡的總爺

小民生活日常，「總爺裡的菜市場裡的總爺」25日在總爺藝文中心登場，台灣藝術家林謙信及朱怡文駐村成果演出，別開生面的表演，觀賞名額限定。（圖由總爺藝文中心提供）

2017-11-23 12:10

〔記者王涵平／台南報導〕小民生活日常，「總爺裡的菜市場裡的總爺」25日在總爺藝文中心登場，台灣藝術家林謙信及朱怡文駐村成果演出，別開生面的表演，觀賞名額限定，有興趣的朋友把握機會及早到場。

當日下午3時至5時每半小時演出一場，共計4場次，觀眾均可免費觀賞，但每場觀眾人數限定20位，下午2時起發放號碼牌。

兩位藝術家均為台南在地劇團—阿伯樂戲工坊的成員，活躍臺南地區劇場。擅長樂器演奏、聲音創作及演出的藝術家林謙信，在劇團中擔任音樂設計、現場演奏、即興演奏樂師與演員等；劇場工作者朱怡文，則擔任編劇及演員，擅長將演員的身體質感與空間作結合，將空間場域的延展透過演員的肢體更精準地傳給觀眾。

希望藝術能走入常民生活，因此選定和居民生活習習相關的「菜市場」做為發展主題。藝術家收集菜市場的視覺、味覺及聽覺元素，將其轉化成為肢體表演，也特別聚焦思考如何將「總爺的藝術形態」帶給麻豆的民眾；駐村期間曾多次在麻豆市場進行喜劇肢體表演與民眾互動，並親自用尼龍繩搭建演出戲碼所使用的帳篷，希望能讓觀眾更近距離觀展，親近藝術現場。