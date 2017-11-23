結合現代舞與3D投影 長榮機上安全影片有「藝」思

長榮航空推出全新機上安全宣導影片。（圖擷取自長榮航空機上安全宣傳影片）

2017-11-23 12:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空將於11月30日更換新制服，並陸續推出全新機上安全宣導影片，於今日公布長約5分10秒的影片內容，以「有限時空、無限視野」為概念，透過抽象概念的現代舞，結合3D投影技術，清楚呈現出機上須知。

長榮航空發言人柯金成表示，長榮從民國80年起飛以來，推出過兩支機上安全影片，首支影片是已故總裁張榮發，特別飛到英國指導拍攝；第二支影片則是94年運用動畫科技製作，但當時動畫技術不是非常成熟，曾於101年進行動畫晉級，吸引250萬人次點閱率。

第三支影片特別邀請到國際知名編舞家布拉瑞揚‧帕格勒法及金馬導演李芸嬋共同打造，融入現代舞元素，運用新穎的3D投影技術，結合真人實拍，將現代舞與真實搭機情節交錯安排，讓旅客彷彿置身在真實情境中，透過現代舞的張力輕鬆理解機上安全須知。

李芸嬋表示，機艙是一個較小的空間，但搭上飛機就可飛到一個很大的世界，這部影片就是運用從小空間轉換到大空間的方式，採取一鏡到底的拍攝手法，利用3D投影、VR、 Optical Flow（光流法）、人體動態偵測、即時互動等技術，突破時空限制，呈現電磁波干擾、禁止吸菸等內容；讓旅客看著輕鬆愉快表演，就能得到需要的資訊。

排灣族編舞家布拉瑞揚表示，透過科技結合現代舞，過去他從未經歷過，剛接獲邀請時，因擔心自己做不到，還曾推薦另一位舞蹈家；直到聽見李芸嬋導演的規畫後，相信她能帶領大家拍攝出吸引人的作品。但實際拍攝時仍碰上諸多困難，因現代舞是很抽象的概念，以往舞一下就讓觀眾去感受其中意境；但機上須知是需要清楚傳達，如何用抽象概念實際表達安全須知，就是首先要克服的事情。其次就是如何簡化編舞融入先進科技，並兼顧安全注意事項表達的完整性，讓影片看起來要能吸引人、並且是輕鬆有趣的內容。

長榮航空為讓機上安全影片展現全新的風格，所有工作團隊經歷長達3個月規劃與排練，創作出一支不僅是機上安全影片，更是一場新穎、優雅、賞心悅目的藝術表演，希望透過創新展演方式，讓台灣美好人文藝術，隨著長榮航空綿密的飛航網路，飛向全世界。柯金成表示，安全是長榮航空最注重的一項，這支影片就是站在給旅客帶安全舒適的新體驗的角度來拍攝，不要感覺搭上機就侷限在那空間中。

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