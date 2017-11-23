重建埔里愛蘭吊橋 投縣議員籲縣長政見勿跳票

2017-11-23 12:16

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣埔里鎮愛蘭橋前身是一座吊橋，南投縣長林明溱競選時曾把重建愛蘭吊橋列為重要政見，議員廖志城、許阿甘表示，愛蘭吊橋昔日曾是埔里鎮最重要出入門戶，對地方發展具有重大的歷史意義，要求林明溱積極規劃興建，不要讓政見跳票，也藉此進一步帶動埔里觀光產業發展，並建議縣府將埔里國小耶誕節地方吉祥物彩繪比賽作品，融入埔里燈會造景藝術中。

廖志城、許阿甘在縣政總質詢表示，愛蘭橋附近有醒靈寺、百年歷史愛蘭國小及暨大附中等，也有228事件的烏牛欄紀念碑，加上牛觸角堤防綠美化即將完工，重建愛蘭吊橋除有重大的歷史意義，也極具觀光價值，希望縣長不要讓政見跳票。

另明年南投燈會將設埔里燈區，廖志城、許阿甘也建議應將埔里紙藝、蝴蝶標本及外銷外偶三大傳統產業，以及埔里國小耶誕節地方吉祥物彩繪比賽作品，融入燈區造景勢術中，甚至可將作品製成吊掛許願卡，並規劃辦理埔里好水嘉年華活動配合，讓燈會更具地方特色。

林明溱表示，重建愛蘭吊橋，縣府確有積極規劃，也曾接洽嘉義行善團評估以捐贈方式興建，但他擔心一旦興建完成，若沒有遊客，會被批評為蚊子吊橋，但仍將會積極評估其觀光價值，朝規劃興建愛蘭吊橋目標邁進，至於議員建議將地方特色產業融入燈會造景，也已積極規劃辦理中。