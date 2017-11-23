重建埔里愛蘭吊橋 投縣議員籲縣長政見勿跳票

2017-11-23 12:16

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣埔里鎮愛蘭橋前身是一座吊橋，南投縣長林明溱競選時曾把重建愛蘭吊橋列為重要政見，議員廖志城、許阿甘表示，愛蘭吊橋昔日曾是埔里鎮最重要出入門戶，對地方發展具有重大的歷史意義，要求林明溱積極規劃興建，不要讓政見跳票，也藉此進一步帶動埔里觀光產業發展，並建議縣府將埔里國小耶誕節地方吉祥物彩繪比賽作品，融入埔里燈會造景藝術中。

廖志城、許阿甘在縣政總質詢表示，愛蘭橋附近有醒靈寺、百年歷史愛蘭國小及暨大附中等，也有228事件的烏牛欄紀念碑，加上牛觸角堤防綠美化即將完工，重建愛蘭吊橋除有重大的歷史意義，也極具觀光價值，希望縣長不要讓政見跳票。

另明年南投燈會將設埔里燈區，廖志城、許阿甘也建議應將埔里紙藝、蝴蝶標本及外銷外偶三大傳統產業，以及埔里國小耶誕節地方吉祥物彩繪比賽作品，融入燈區造景勢術中，甚至可將作品製成吊掛許願卡，並規劃辦理埔里好水嘉年華活動配合，讓燈會更具地方特色。

林明溱表示，重建愛蘭吊橋，縣府確有積極規劃，也曾接洽嘉義行善團評估以捐贈方式興建，但他擔心一旦興建完成，若沒有遊客，會被批評為蚊子吊橋，但仍將會積極評估其觀光價值，朝規劃興建愛蘭吊橋目標邁進，至於議員建議將地方特色產業融入燈會造景，也已積極規劃辦理中。

  • 南投縣議議員廖志城建議縣府規劃興建愛蘭吊橋，不要讓縣長林明溱政策跳票。（記者張協昇攝）

    南投縣議議員廖志城建議縣府規劃興建愛蘭吊橋，不要讓縣長林明溱政策跳票。（記者張協昇攝）

  • 南投縣議議員廖志城建議議將埔里國小耶誕即地方吉祥物彩繪比賽作品，融入埔里燈會造景藝術中。（記者張協昇攝）

    南投縣議議員廖志城建議議將埔里國小耶誕即地方吉祥物彩繪比賽作品，融入埔里燈會造景藝術中。（記者張協昇攝）

  • 南投縣議員許阿甘建議將埔里傳統產業音樂盒等外銷玩具，融入埔里燈會造景藝術中。（記者張協昇攝）

    南投縣議員許阿甘建議將埔里傳統產業音樂盒等外銷玩具，融入埔里燈會造景藝術中。（記者張協昇攝）

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