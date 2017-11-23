竹科廠商連15年送暖 再為2811名弱勢童圓耶誕夢

新竹科學園區今年有22家廠商響應圓夢行動，將幫助2811名弱勢童圓夢。（記者洪美秀攝）

2017-11-23 11:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕為2811名弱勢童及社福團體圓耶誕夢，新竹科學園區廠商15年來愛心暖流不間斷！這場「圓夢行動」15年來已為近3萬名弱勢孩子實現夢想。

由新竹科學園區22家廠商和老爺酒店聯合舉辦的圓夢行動，今年有環球晶圓、中美矽晶、全友電腦、鉅晶電子、工研院、義隆電子、智邦科技、華邦電子、聯穎光電、光磊科技、東京威力科創、旺宏電、智易科技、聯華電子、創意電子、力晶科技、光寶科技、士林電機、台灣應用材料和清華大學EMBA15等廠商。

而弱勢家庭孩子的夢想其實很簡單可能是一床全新的棉被，或是保暖的外套及文具用品，都是500元以內可滿足的禮物。而竹科廠商的耶誕老公公為孩子的願望也是使命必達，有的冒著道路被土石流淹沒的危險，有的騎2個多小時自行車才送到，就是為一圓孩子的夢想。

而接受禮物的弱勢童也必須進行一個月的「好孩子行動」，幫家人做家事或準時寫完功課等 才能參加圓夢行動。

有的孩子希望有本解剖學的書，有的則想要一盒素描筆，心願雖小，夢想卻很大。

今年獲贈單位包括新竹家扶中心，米可之家，華光智能發展中心，仁愛啟智中心和藍天家園等11個社福團體，認養活動即日開始，可洽智邦公益館網站，一起把愛心傳出去。