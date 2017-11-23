南市國際身心障礙日系列活動 星光電影院打頭陣

南市代理市長李孟諺（右四）、社會局長劉淑惠（右五）及市議員呂維胤（右三）等人，共同主持啟動儀式，為建構友善身心障礙者的環境而努力。（記者蔡文居攝）

2017-11-23 11:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府為響應國際身心障礙者日，今天上午由代理市長李孟諺帶領市府團隊及南市各身障社福團體，在永華市政中心辦理106年台南市國際身障日「消除歧視，作夥鬥陣來」系列活動啟動儀式，首場由本週六（25日）的星光電影院率先登場。

社會局表示，聯合國1992年起宣告每年12月3日為國際身心障礙者日（Internation Day of Disabled Persons），呼籲各國透過國際身心障礙者日的慶祝活動，讓身心障礙者能公平的參與社會活動。

代理市長李孟諺表示，南市目前共有9萬多位身心障礙朋友，約占全市總人數5％，市府長期致力於改善各項無障礙環境以及多項的社會福利措施，如身障者臨短托服務、復康巴士、居家服務、送餐服務及身障者自立生活，期許台南市成為一個充滿溫暖與愛的友善城市。

社會局長劉淑惠表示，今年社會局以創新方式結合民間團體辦理國際身障日系列活動，讓更多市民朋友可以透過不同的管道認識身心障礙者的限制與需求，就是希望能鬆動對身障者的刻板印象，為身障者打造無「礙」的生活環境。

社會局表示，今年的身障日系列活動，11月25日下午5點30分在永華市政中心西側廣場辦理「露天星光電影院」播放身障議題相關影片，參加者能獲得限量精美禮品； 12月2日上午上午10點起在永華市政中心南島路上舉辦「身障日嘉年華」活動，內容有「跨業身心障礙績優服務人員表揚活動」及「身心障礙者藝能比賽」，現場還有來自南市身心障礙機構團體的手作成果展示，另外社會局也安排輔具體驗及低地板公車體驗搭乘及各項趣味闖關活動，歡迎所有市民及身障機構團體共同響應。