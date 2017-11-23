打通小巷弄發揮大效益 中市樂業路交通瓶頸有解

2017-11-23 11:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市東區樂業路為銜接大里、太平、霧峰及台74線的重要交通幹道，為疏解尖峰時間壅塞車流，台中市政府打通振興路437巷111弄連接至樂業路，日前已完工通車。市長林佳龍今天前往視察時表示，這條路雖然長度只有200公尺，經費不多，卻發揮非常大的效用。

東區振興路437巷111弄打通工程路長204.45公尺、路寬12公尺，工程費528萬元，去年9月28日開工，今年9月20日完工，10月開放通行。

林佳龍今天視察通車使用情形，市議員何敏誠、東區區長江惠雯、東信里里長洪榮吉及民眾都到場關心，一位95歲的阿嬤開心地握著林佳龍的手，表示有了這條路以後真的很方便。

林佳龍表示，東區樂業路及振興路是上74號快速道路，或到大里、太平的重要交通幹道，上下班尖峰時刻都會出現交通壅塞情形，加上當地是台中過去的「黑手窟」，有許多傳統產業拚到世界冠軍，也因此有不少工廠且人口聚集，為了交通及安全，市府打通東區振興路437巷11弄，具有替代道路的效果，可疏解十甲東路、環中東路的交通車流。

林佳龍也說，「這條道路不長、經費不多，但產生的效用非常大」，基層建設一定要了解市民的需求，台中市需要打通的巷弄非常多，市府優先打通這條巷弄，有助於都市縫合，期盼讓台中市市區與偏遠地區能同步享受升格後所提升的生活水準。

建設局表示，這項工程範圍雖然不大，但施工位置原有多間廠房，須先克服地上物及管線問題，才有辦法動工，且工程期間遭遇自來水管線影響施作，經過積極協調，請自來水公司儘速排除管障後，工程才能順利完成，不僅可分流樂業路車潮，同時節省居民繞道時間。