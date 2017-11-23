獨家》台灣國際學生創意大賽佳作爆雷同 取消得獎資格

2017-11-23 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部青年發展署舉辦「2017台灣國際學生創意設計大賽」，今年與16個國際設計組織合作，共有來自全球71個國家地區、910所設計校院、1萬8932件作品報名參賽，但獲得產品設計類佳作的作品「空氣刷子Air Bursh」，被檢舉與自由設計師的作品「隨意形-充氣刷子」和另5位學生的「河豚-充氣刷子」非常雷同，主辦單位依創作時間先後，決定取消佳作獎的得獎資格。

青年署表示，獲得產品設計類佳作的作品「空氣刷子Air Bursh」，今年10月經他人檢舉並非自行創作，且列舉具體事證，經主辦單位與評審團作品複查審定會議後，認為開姓同學作品「空氣刷子Air Bursh」，與陳姓自由設計師作品「隨意形-充氣刷子」，和李姓、郝姓、盧姓及孫姓同學所創作的「河豚-充氣刷子」相似性十分高，依照創作時間裁決開姓同學作品「空氣刷子Air Bursh」取消佳作之得獎資格，並對外公告。

「2017台灣國際學生創意設計大賽」10年有成，已是全球規模最大、最具影響力的設計大賽，配合新南向政策，青年署到多個國家辦理推廣與得獎作品巡迴展，更讓新南向國家參賽作品數，從去年12國333件增加為13國835件作品，收件數創下歷年新高，以印度243件、馬來西亞191件與新加坡105件分占前3名。

今年青年署總共與16個國際設計組織合作，其中總部設於新南向國家即有6個，經決選，總共有來自13個國家地區69件得獎作品，其中有5件得獎作品來自4個新南向國家，分別為產品設計類金獎的得獎者秦育、謝凱文（Chiam Yong 、Sheng Kevin，來自新加坡），為視障人士設計方便使用的廚具，降低烹飪過程中可能會發生的燙傷、割傷。大賽將於下週一（27日）在台大醫院國際會議中心辦理頒獎典禮，現場也將展出得獎作品。