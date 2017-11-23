誇張！空軍官校女老師爭取女廁 申訴遭校方「封殺」

空軍官校傳出漠視兩性平權醜聞。（資料照，記者蘇福男攝）

2017-11-23 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕空軍官校傳出漠視兩性平權醜聞？空軍官校通識中心外文組一名女老師向官校投訴通識中心主任傅明宇中校作為，直指傅明宇在執行廁所整建時為反建築法規的「男女廁比例不得低於1：5」規定，甚至還降低女廁比例。事後空軍官校不僅沒對此事做出處置，校方還以「破壞團結」打擊女老師。

根據《蘋果日報》報導，空軍官校於今年初進行廁所整建工程，該名女老師認為，目前通識中心外文組旁的女廁已不敷女姓教職員及女性學員使用，向承包工程人士詢問後得知改建後男、女廁會互換，男廁的可用空間會增加、而女廁的反而會減少。女老師為此向通識中心主任傅明宇建議是否能向學校協調，讓廁所空間配置維持原貌，希望藉此維護女性師生的身心健康，而通識中心所在的教學大樓中1、3、4樓皆有男廁，數量與空間遠大於女廁。

傅明宇在得知後以「通識中心教職員女男比為4：14」為由，拒絕女老師建議，甚至還直言：「廁所的地方都要由你們外文組決定？」事後女老師向官校性平會提出申訴，在會中有雖兩位女性代表支持女老師，但由於其他出席委員均為男性或空官代表，女老師的申訴直接被封殺，女老師甚至還因此被「修理」。