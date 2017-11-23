境外污染源來襲 台中上午空品相對良好

台中市上午空氣品質不錯。（記者張菁雅攝）

2017-11-23 09:39

〔記者張菁雅／台中報導〕中國的境外污染源今日再度來襲，環保署預測台灣西半部各縣市空氣均受影響。不過，上午9時台中市空品狀況仍多為綠燈良好，相較同時間南北地區，空氣明顯較佳。而為因應這一波境外污染源，台中市政府仍協調台中火力發電廠於今日凌晨離峰時段降載，減輕對空品的影響。

根據行政院環保署空品監測網，受到境外污染源影響，今日北部、竹苗、中部、馬祖等地區，空品數值AQI為橘色燈號，對敏感族群不健康；雲嘉南、高屏、金門等地區AQI紅色燈號，對所有族群均不健康。指標污染物為細懸浮微粒。

不過，台中市民發現上午仍可見到藍天，不少人在臉書貼上天空照片，慶幸有好空氣。

對此，環保局表示，為提早因應境外污染源來襲，已協調台中火力發電廠在凌晨離峰時段啟動友善降載減排1260百萬瓦（MW），減輕對空氣品質的影響；市府後續仍將密切監控空品變化，如再惡化，將通知台電進一步降載。

此外，市府也啟動預警二級應變措施，通知重大工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵；加強制高點巡查、加強稽查露天燃燒、不當空污排放及空污防制設備操作狀況；同時也通知各級學校配合空品狀況，調整戶外作息，保護學生健康。

環保局提醒，今日後續空品可能進一步受境外污染源影響而惡化，可至台中市政府環保局空氣品質監測網 查詢最新空品狀況，外出時請記得採取自我防護措施。